Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y experta en Igualdad de Oportunidades, tiene un máster en Derecho y Violencia de Género y, desde hoy, será la nueva vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia dentro del gobierno presidido por el PP, donde coordinará las áreas de Cooperación Municipal e Internacional, Igualdad, Memoria Democrática y Relaciones con la Generalitat. Conoce al dedillo la institución: entre 2016 y 2018 fue secretaria del área de Presidencia en la corporación provincial y desde 2019 ejerce como número 2 en el gobierno de Ens Uneix que encabeza Jorge Rodríguez en Ontinyent.

- ¿Cuáles son las sensaciones después del acuerdo con el PP?

La sensación con el PP a nivel personal es muy buena desde el principio. Nos han abierto mucho las puertas, nos han concedido las áreas que queríamos y no han tenido problema en pactar con nosotros. Nos han dado total confianza para gestionar nuestras áreas como consideremos y trabajaremos conjuntamente los asuntos importantes. Aunque veníamos del PSOE y personalmente soy una persona de izquierdas, como en general lo es nuestra militancia, el PSOE no se había portado bien con nosotros y partíamos de esa situación de decepción.

¿Por eso no pactaron con ellos?

En la última semana nos dio la sensación de que Ximo Puig no quería que Bielsa fuera presidente y que no estábamos negociando con quien iba a dirigir el partido. No quisieron llegar a acuerdos de gobierno en algunos pueblos como Atzeneta. Concluimos que lo mejor era votarnos a nosotros mismos en la investidura, aunque al principio te preguntas si estás haciendo lo correcto, si la gente lo entenderá… Pero no queríamos posicionarnos con unos ni con otros porque no veíamos salida y al final salió el partido más votado.

"Vox es nuestra línea roja y si hemos entrado en el gobierno es porque Vox no ha entrado"

El PSOE augura un retroceso progresista y les reprocha que necesitarán el apoyo de Vox en el pleno porque no les dan los números.

Vox es nuestra línea roja y si hemos entrado en el gobierno es porque Vox no ha entrado, porque esa fue la condición que le pusimos al presidente. Nuestro acuerdo con el PP aleja de la gestión y del gobierno a Vox. Si estamos gobernando con el PP es porque el PSOE no ha querido gobernar con nosotros, no quisieron votarnos en la investidura. Espero que ahora sean responsables y también formen parte del ciclo de la diputación. Tenemos que llegar a acuerdos que beneficien a todos y demostrar que los políticos estamos para trabajar por el bien de los pueblos. Si no nos votan a favor de las políticas progresistas que llevaremos al pleno, ellos verán. Nosotros seguimos siendo los mismos que éramos hace 5 años.

¿Cómo va a repercutir el acuerdo de gobierno en la Vall d’Albaida?

Somos un partido comarcalista y lo que hacemos en Valencia es para beneficiar y trabajar por la gente de Ontinyent y la comarca. Teníamos claro que si gobernaba el PP tendríamos la puerta más abierta en la Generalitat para ejecutar inversiones pendientes que con el PSOE. Tenemos que luchar para que se agilice el desdoble de la CV-60, están pendientes los nuevos juzgados que llevan 4 años parados y hay que abrir el hospital.

"Queremos trasladar el modelo Ontinyent a la diputación, un modelo de éxito que ha transformado la ciudad"

Cooperación, Igualdad, Memoria. ¿Por qué esas áreas y qué pueden aportar a ellas?

Cooperación Municipal es la segunda área que más presupuesto gestiona (150 millones de euros) y nos permite tener una capacidad de decisión muy importante para atender las necesidades específicas de los ayuntamientos a través de los planes de inversión y de las ayudas singulares y convenios. Podemos aportar mucho a la gestión de la diputación: tenemos una experiencia de tres años presidiéndola y 12 años gobernando un municipio de más de 30.000 habitantes: queremos trasladar el modelo Ontinyent a la diputación, un modelo de éxito que ha transformado la ciudad. Las otras áreas van dentro del ADN de nuestro partido y de nuestra gestión: es fundamental mantener los derechos y libertades de las personas, sobre todo de las mujeres, y que no se dé ni un paso atrás. El área de Igualdad es una de las más importantes y la más transversal.

¿Cuál es el objetivo del área de Relaciones con la Generalitat?

Mejorar la relación con la Generalitat en cuanto a las inversiones pendientes. Queríamos asegurarnos que hubiera un canal directo con la Generalitat.

¿Van a seguir exhumando fosas? ¿Le parece bien al PP?

En Memoria Democrática hemos hecho un trabajo muy bueno en Ontinyent y en la diputación comenzaron a establecerse líneas de subvenciones a las asociaciones memorialistas cuando Jorge Rodríguez era presidente Vamos a continuar trabajando en la exhumación de todas las fosas y a seguir recuperando la memoria. Es necesario cerrar heridas. El PP nos ha dicho que están encantados de que llevemos estas áreas porque tenemos experiencia en ellas y confían en que vamos a hacerlo bien. Vamos a evitar que haya conflictos; hacemos un buen tándem. El perfil del presidente (Vicent Mompó) es el de un alcalde pueblo pequeño que cree firmemente en la igualdad y la diversidad. No nos ha puesto ningún problema a nada.

"El PSPV no ha querido que se haga justicia con Jorge Rodríguez. No han tendido puentes con nosotros"

¿Volverán los besamanos como augura el PSOE?

Fue Jorge (Rodríguez) quien cambió de modelo y estableció los criterios objetivos para el reparto de las inversiones para, entre otras cosas, beneficiar sobre todo a los pueblos pequeños. Fuimos nosotros quienes quitamos el besamanos y quienes negociamos el Fondo de Cooperación con la Generalitat. Y somos los mismos que en 2015.

¿Con el acuerdo de gobierno se le hace justicia a Jorge Rodríguez?

El PSOE no ha querido. Somos socialistas cuando les interesa, pero nos han tenido 4 años en la tercera planta en un despacho diminuto al lado de Vox. Si hubieran querido tender puentes nos podrían haber ofrecido alguna área hace 4 años. Si sabían que era inocente, no se portaron bien con él. No hubo ningún gesto. Ahora estamos muy contentos. El día del pleno de investidura Jorge pudo entrar por la puerta de la diputación con una sentencia absolutoria, después de haber demostrado que no habíamos hecho nada, que sabemos hacer política de otra manera, que la gente confía en nosotros y que hemos vuelto a revalidar la mayoría absoluta: no se necesita más. A veces la vida no es justa, pero ha sido una reparación importante, después de 5 años horribles.

¿Contemplan una moción de censura si no se cumple lo pactado?

No estamos ahí. Hemos empezado con muy buen pie, la negociación para formar gobierno ha ido como la seda, tenemos una buena relación con el PP y esperamos que todo vaya bien.