El grupo municipal Compromís por Ontinyent ha denunciado que "Ens Uneix y Vox impidieron este jueves, con sus votos en contra, la inclusión y debate en el Pleno Municipal de la moción por la creación de una red de refugios climáticos en Ontinyent", presentada por la formación valencianista y ecologista. El portavoz, Nico Calabuig, ha lamentado que el gobierno municipal y la extrema derecha" hayan votado conjuntamente contra la inclusión de una propuesta urgente, orientada a proteger a la ciudadanía, y especialmente los sectores más vulnerables, ante los episodios de temperaturas extremas". Calabuig ha remarcado que la propuesta fue presentada en tiempo y forma, y no ha sido incluida desde el primer momento por la no convocatoria de la Junta de Portavoces el día habitual.

En palabras del regidor y portavoz de Compromís por Ontinyent, Nico Calabuig, "tal como expusimos ayer en el Pleno, nuestra moción recoge actuaciones de aplicación inmediata y otras a medio plazo. La propuesta trata un tema de absoluta actualidad, como demuestran los casos de hospitalización registrados en Ontinyent en los últimos días por golpes de calor. Continuamos sin entender la negativa del partido de Jorge Rodríguez a debatir el punto, con el apoyo de la extrema derecha. Las opiniones de los grupos políticos sobre la idoneidad o la aplicación de las propuestas de nuestra moción se tenían que abordar en el debate de la propia moción, y no ser un argumento para descartar el punto en el Orden del día".

Calabuig ha afirmado que "desde Ens Uneix se ha querido deslegitimar nuestra propuesta desde el principio, afirmando que no se pueden plantar árboles ahora y, por lo tanto, no es urgente aprobarla. Resulta preocupante observar el poco tiempo que han dedicado a leer detenidamente la moción, puesto que en el punto relativo a la plantación de arbolado habla de un proceso progresivo, no inmediato. En cambio, otras propuestas que podrían llevarse a cabo ya, como la instalación de fuentes de agua fresca, toldos que hagan sombra, o cortinas de agua evaporizada, quedan en un cajón por la negativa del partido del señor Rodríguez".

"Ayer ya pedimos en el Pleno más respeto por la tarea que realicemos los partidos de la oposición, que también representemos a la ciudadanía y basura un trabajo tan digno como lo del gobierno municipal. No solo se nos ha impedido debatir una moción, obstruyendo nuestro derecho a la participación política, sino que en los órganos municipales se nos ha interrumpido y finalizado una sesión mientras hablábamos, como hizo la regidora Natalia Enguix en la pasada Comisión de Asuntos Internos. Es muy grave, puesto que las consecuencias de tratar mal a la oposición las sufre la ciudadanía, que voz como propuestas en positivo son tumbadas sin argumentos" ha señalado Nico Calabuig.

El portavoz ha remarcado que "continuaremos trabajando en esta y otras propuestas para la mejora de la vida diaria de las *ontinyentines y *ontinyentins, más encara en cuestiones tan sensibles como el cambio climático. Agradecemos el voto a favor de la inclusión de la moción que hicieron el grupo Socialista y el grupo Partido Popular. Mientras el gobierno municipal votaba de la mano de la extrema derecha, los otros partidos actuaban con sentido común".

Por su parte, la regidora de Sostenibiliad, Sayo Gandia (Ens Uneix), ha defendido que "Ontinyent dispone ya de un gran número de zonas verdes y espacios verdes que hemos ido ampliando a lo largo de los años que hemos gobernado, todos los barrios tienen dos o tres espacios de zonas verdes para que la gente pueda ir a refugiarse sobre todo a media noche". Gandia recalca que en el program aelectoral de Ens Uneix figura la medida y asegura que la misma "no se puede hacer ni una semana ni un día, por eso no se consideró que no era un tema urgente porque esta propuesta necesita una planificación y unos informes técnicos que digan en qué espacios y zonas podemos actua, se necesita una planificación importante", apunta Gandia. Según la regidora, "ya hace años que el ayuntamiento planifica estos refugios para la gente mayor, como son los centros cívicos, que intentamos abrir el máximo tiempo posible"

Compromís presenta diferentes ruegos y preguntas en el Pleno

Durante la sesión plenaria, el grupo municipal Compromís por Ontinyent también señaló diferentes problemáticas o necesidades de la ciudad, dentro del punto de ruegos y preguntas. La regidora Helena Gandia apuntó la necesidad de instalar las placas de prohibición de acceso de perros en La Glorieta, tal como estaban antes de la reforma, para garantizar la salubridad y convivencia en el parque. Por su parte, el regidor Gabriel Portero incidió en los retrasos en el pago de las subvenciones del Ayuntamiento a entidades sociales, culturales y otros ámbitos, y pidió soluciones a esta situación, para evitar ahogar económicamente a las entidades.

La regidora y portavoz adjunta, M. Àngels Moreno, hizo diferentes consultas respecto al servicio OntiBici, relativas a las reclamaciones que se presentan anualmente, la imposibilidad de hacer seguimiento del trámite de reclamación una vez presentado, o la carencia de bicicletas o espacios que se registra a menudo en muchas estaciones. La regidora también solicitó que la modificación del Plan de Reforma Interior de Poble Nou, que se aprobó en el Pleno, se pueda debatir convenientemente a la Comisión de Asesoramiento de Patrimonio Histórico-Artístico, órgano consultivo en materia de patrimonio. Moreno también preguntó por los permisos para celebrar el concierto de Fiestas en el aparcamiento de Paduana. Asimismo, rogó que se dé cumplimiento a la voluntad popular expresada en 'Ontinyent Participa' en octubre de 2017, y que se desarrolle definitivamente un espacio para conciertos y festivales en condiciones óptimas.

En cuanto al portavoz Nico Calabuig, solicitó "más respeto por la tarea de la oposición", así como la inclusión de las acciones inmediatas recogidas a la moción, para que el gobierno municipal dote de fuentes de agua fresca, toldos y cortinas de agua evaporizada diferentes puntos de la ciudad. Por último, reclamó una actuación urgente ante el riesgo de hundimiento de una casa de propiedad municipal en la calle Callarís, en el barrio de La Vila, que está poniendo en peligro el vecindario de la zona, y hace muchos meses que se encuentra en este estado.