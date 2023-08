El PSPV de l'Alcúdia de Crespins ha afeado al equipo de gobierno del PP que la fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aparezca este año en el libro de las fiestas del municipio.

La publicación abre con la imagen de diferentes autoridades de reciente elección como los presidentes de la Generalitat, Carlos Mazón, y de la Diputación de València, Vicent Mompó, ambos del PP. Sin embargo, no hay rastro del jefe del Ejecutivo nacional.

Para los socialistas, "es una falta de respeto institucional la ausencia del presidente de España que, a pesar de estar en funciones, es el presidente de todas y todos los españoles". "Se trata de una acción del nuevo gobierno municipal del Partido Popular que rompe con la tradición de hace muchos años de incorporar las fotografías de las máximas autoridades a nivel estatal, autonómico, provincial y local", mantienen desde el PSPV, que vinculan la decisión con la "censura".

El alcalde de l'Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, niega en cambio que la desaparición de Sánchez del libro tenga que ver con una decisión política. El primer edil asegura que si no se ha incluido su foto en el libro es porque el volumen ha tenido que acabarse con las elecciones generales de por medio, teniendo en cuenta que "no estaba claro" quién sería el presidente. "No tiene que ver con la política, ha sido una casualidad que las elecciones fueran el 23 de julio y había una duda razonable y decidimos no incluirlo", apunta Sicluna. El alcalde reconoce que Sánchez sigue siendo presidente en funciones, pero recalca que en otros pueblos han adoptado el mismo criterio al coger los comicios generales en plena edición de los libros de fiestas.

"La intención no ha sido ofender a nadie, sino que nos ha pillado con el paso cambiado, en el momento en el que terminábamos el libro aún no estaba definida la presidencia del Gobierno", reitera Sicluna, que recuerda que el nuevo gobierno municipal tomó posesión el 17 de junio y ha trabajado a contrarreloj para acabar el volumen. "Estaba todo por hacer, solo había artículos sueltos; faltaban fotos y la publicidad estaba por sacar", sostiene.

El PSPV ve "censura"

Desde el PSPV de l'Alcúdia de Crespins, sin embargo, comparan la retirada de la foto de Sánchez con el episodio que hace unas semanas protagonizó el ayuntamiento al quitar un logo reivindicativo del movimiento LGTBIQ+ situado en la entrada del Espai Jove y al ordenar el cierre de sus redes sociales.

En un comunicado, los socialistas han mostrado su "más enérgico rechazo a esta decisión unilateral del gobierno popular en el libro de fiestas" y han afirmado que "todas las instituciones merecen el máximo respeto gobierne quién las gobierne". "Estas acciones que intentan deslegitimar no hacen más que certificar el menosprecio hacia el presidente del gobierno por parte del gobierno local y arrojan unas actitudes poco edificantes para el crecimiento de nuestra democracia", apuntan.

El PSPV ha presentado una queja formal por registro de entrada en el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins y va a proponer el tratamiento del tema en los distintos órganos de gobierno del consistorio.