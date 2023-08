El Síndic de Greuges, Ángel Luna, reprocha al Ayuntamiento de Xàtiva su “pasividad” ante los problemas de filtraciones y humedades que sufre una vecina de la ciudad en su casa por el mal estado de conservación de la vivienda contigua. El Síndic reprueba la falta de actuación del consistorio a la hora de dictar la orden de ejecución anunciada para que la propiedad del inmueble deshabitado -el expediente detalla que los accesos exteriores están tapiados- emprenda las actuaciones necesarias para revertir la situación actual de filtraciones. Desde el ayuntamiento defienden que sí se ha requerido a la propiedad que tome medidas, pero los propietarios “no actúan”.

El Síndic ya requirió al consistorio la adopción de medidas ante este caso el año pasado, una recomendación que el ayuntamiento setabense aceptó entonces, comprometiéndose a evaluar el estado de conservación y de seguridad del inmueble que provoca las molestias así como a instar a la propiedad a ejecutar las obras necesarias para repararlo. Pero la vecina afectada señala que la situación sigue igual y que “no se han materializado los compromisos asumidos por la administración”, por lo que “no se ha solucionado el problema”.

La vecina que sufre en su vivienda filtraciones y humedades ya recurrió al Síndic en agosto del año pasado, cuando denunció molestias por el inadecuado estado de conservación de una vivienda contigua a la suya. Detalló las humedades que había generado en su casa la vivienda colindante debido a su mal estado de conservación y pedía una solución. Ángel Luna requirió al Ayuntamiento de Xàtiva un informe sobre la situación denunciada y éste remitió el informe, en el que detallaba que se había realizado una inspección a la vivienda de la vecina afectada y que se comprobaron las humedades que sufre en una pared medianera con la vivienda de al lado, y que, según el informe municipal, estarían causadas por la falta de mantenimiento del inmueble con los accesos al interior tapiados. El ayuntamiento también señalaba que la situación planteada por la vecina afectada es “aliena a las competencias de este ayuntamiento”, que remarcaba que son “cuestiones puramente privadas que tienen que resolverse en el ámbito de las correctas relaciones de vecindario o ante la jurisdicción competente”, y concluía que “no procede ninguna responsabilidad patrimonial de la administración”.

Pero pese a esa falta de competencias municipales, el consistorio se comprometió a comunicar la queja a los propietarios del inmueble que causa las filtraciones para que actuara en consecuencia. El Síndic también pidió al ayuntamiento que, dentro de sus competencias, adoptara la medidas precisas para evaluar el estado de conservación, seguridad y ornato de la edificación de referencia y que instara a los propietarios a cumplir con sus deberes de conservación de la vivienda en unas adecuadas condiciones.

El Ayuntamiento de Xàtiva aceptó la recomendación y en un escrito dirigido al Síndic en diciembre pasado manifestaba que, en cuanto a las medidas a adoptar, “previo informe de los servicios técnicos municipales, se cursará la correspondiente orden de ejecución en la que se detallarán las medidas concretas a adoptar por la propiedad del inmueble encaminadas a garantizar su correcto estado de conservación, seguridad y ornato”. Pero la vecina que denunció los hechos señala que la situación no se ha solucionado y los compromisos de la administración local “no se han materializado”, según expone en un nuevo escrito dirigido al Síndic en mayo de este 2023. Ángel Luna, que ha requerido un nuevo informe al Ayuntamiento de Xàtiva sobre las actuaciones realizadas para cumplir con la recomendación que ya le planteó con la denuncia del año pasado. El consistorio no ha ofrecido respuesta al Síndic, quien afea la “pasividad municipal a la hora de dictar la orden de ejecución anunciada”.

Fuentes municipales han asegurado a este diario que el Ayuntamiento de Xàtiva “sí que ha requerido” a la propiedad del inmueble que provoca los daños a la vivienda contigua “que actúe, pero ésta no lo hace”. Desde el consistorio expresan su “impotencia ante estos casos, en los que ordenamos que se tomen medidas pero no atienden los requerimientos y estamos ante una propiedad privada”. Las mismas fuentes señalan que “son situaciones complicadas, problemas entre vecinos y, en algunos ocasiones, con casos difíciles”. En este sentido exponían el de una vivienda que genera estos problemas “y que es propiedad de una persona discapacitada tutelada por la Generalitat Valenciana”, exponiendo que “los trámites son largos y no se puede actuar inmediatamente”, concluyen.