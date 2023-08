La Generalitat dará prioridad a la finalización del Hospital General de Ontinyent, con el objetivo de que puedan estar funcionando todos los servicios previstos en el centro sanitario en los primeros meses de 2024. El complejo, además, recuperará la diálisis para evitar el traslado de los vecinos hasta Xàtiva.

Así lo ha asegurado el president Carlos Mazón en su visita al hospital, en la que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Mazón ha avanzado que ya han iniciado los procesos de urgencia para la contratación de los equipamientos pertinentes para el funcionamiento de un hospital que, según ha dicho, "nació parcheado" y "no se encuentra a la altura de la sanidad que merecen los ciudadanos".

Para el jefe del Consell, "no se puede hablar de excelencia y calidad cuando se ponen en marcha hospitales que en estos momentos no tienen quirófanos", ni esterilización ni posibilidad de realizar endoscopias. En abril se estrenaron las instalaciones sanitarias de Ontinyent pero únicamente con las consultas externas. El resto se anunció que se incorporaría a partir de la segunda mitad de este año, pero como avanzó Levante-EMV una modificación presupuestaria para la incorporación de unas resonancias obligó a paralizar las obras a principios de verano.

Mazón ha asegurado que van a dotar a este centro "de manera rápida y urgente", pero también con calidad, de todos los servicios que merecen los ciudadanos de este departamento de salud, además de dar los incentivos necesarios "para la correcta retribución y cuidado de los que nos cuidan".

"Desde la gestión publica y eficaz, vamos poner todos los mecanismos para ofrecer el trato sanitario de calidad que merece este departamento de salud y que desgraciadamente lleva demasiado tiempo sin poder tenerlo", ha asegurado.

Mazón ha anunciado también que la diálisis "volverá como corresponde" a Ontinyent porque, a su juicio, tener que desplazarse a Xàtiva para recibir un tratamiento de diálisis "no está a la altura del mínimo de calidad sanitaria que merece la Comunitat Valenciana".

"Lo que vamos a hacer es correr. Esperamos que en los primeros meses del año que viene pueda estar todo en su justo sentido y en estado de revista", ha manifestado.

Además, el president ha mantenido el compromiso anunciado por el anterior Consell de convertir el antiguo hospital de Ontinyent en un hospital sociosanitario, con la prioridad puesta en los enfermos crónicos.

El alcalde de Ontinyent, por su parte, ha agradecido la sensibilidad que han mostrado el president de la Generlaitat, el conseller de Sanidad y el presidente de la Diputación de Valencia desde el primer momento.

Exigencias de Ens Uneix

Preguntado por si de esta manera se cumplen con las exigencias de Ens Uneix en la Diputación de Valencia, Mazón ha afirmado que no le extraña que esta formación reivindique "como prioridad uno" esta realidad sanitaria.

Al respecto, ha dicho que desde la Generalitat le van a dar "prioridad uno", pero ha señalado que también actuará en otras áreas de salud pues una de las grandes carencias que ha tenido la Comunitat, a su juicio, "es la falta de equidad sanitaria".

"Hay zonas de difícil cobertura, como Elda, Requena o Vinaròs, o cambios de sistema de gestión hechos de forma arbitraria, rápida y con prejuicios que han perjudicado a los pacientes", ha afirmado, y ha señalado que los pacientes tienen que tener los mismos derechos en toda la Comunitat.

Jorge Rodríguez, por su parte, ha señalado que dar respuesta a esta cuestión era algo básico para ellos, pues desconocían "en qué punto se encontraba el hospital" y se han llevado la sorpresa de que "queda mucho trabajo", pero también del compromiso "de poner la primera marcha para acabar cuanto antes con la máxima dignidad".

Federación de Municipios

Preguntados por la presidencia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Mazón ha afirmado esta cuestión no está en la agenda de esta jornada, mientras que Jorge Rodríguez ha dicho que no está en sus planes, en este momento, presidir la institución.

"Estoy muy orgulloso de representar lo que represento, que es a Ontinyent, y de poder contribuir, a través de Natalia Enguix, a la estabilidad del gobierno de la Diputación", ha afirmado.

Museu del Tèxtil

En su visita a Ontinyent, el president de la Generalitat visita también el Museo del Tèxtil, un espacio para el que Rodríguez espera contar con la implicación de la Generalitat para su puesta en marcha, su funcionamiento del día a día y la promoción hacia el exterior.

Para Rodríguez, esta visita es el inicio de un camino de colaboración institucional, y ha considerado que el hecho de que el president de la Generalitat visite Ontinyent "es motivo de orgullo" y espera que vayas muchas más veces y sigan coincidiendo en cuestiones "que beneficien a la comarca y la ciudad".