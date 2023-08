El grupo municipal Compromís por Ontinyent ha criticado el "uso partidista de las visitas y las inversiones de la Generalitat Valenciana", poniendo el foco en la visita de este jueves del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La regidora y portavoz adjunta, M. Àngels Moreno, ha cuestionado que las visitas institucionales programadas "han sido acotadas a miembros de Ens Uneix y el Partido Popular, excluyendo el resto de la corporación municipal de Ontinyent y las alcaldías de la comarca otros partidos", y ha denunciado que "se ha hecho uso de visitas institucionales para escenificar un pacto partidista PP-Ens Uneix, mezclando instituciones y partidos de forma deliberada". "Toda esta situación contrasta con la pulcritud institucional practicada siempre por las consellerias de Compromís durante los gobiernos del Botànic en la Generalitat", sostiene la regidora.

En palabras de M. Àngels Moreno, “este jueves hemos asistido con decepción a una conducta que entendemos como muy poco democrática, y que demuestra una manera de hacer política muy partidista. Las visitas en el nuevo Hospital General de Ontinyent y el Museo del Textil no han tenido el respeto institucional deseable. En la primera de ellas solo se ha invitado a las alcaldías de Ens Uneix, a pesar de que el Hospital dará servicio a las personas de muchos más municipios de nuestra comarca, independientemente de los colores políticos. Además, en las dos visitas hemos observado la presencia de los grupos municipales de Ens Uneix y el Partido Popular, mientras el resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Ontinyent no estábamos presentes, puesto que solo se nos había invitado a una recepción en el despacho de alcaldía”.

Moreno mantiene que “estos comportamientos demuestran una manera de entender la política y las instituciones públicas muy preocupante. Unas actitudes que contrastan claramente con la pulcritud institucional que Compromís ha practicado siempre dentro del gobierno del Botànic". "Cuando se hacían visitas institucionales de las conselleries de Compromís, se hacía partícipe a toda la corporación municipal si eran inversiones relativas a Ontinyent, y se invitaba a todas las alcaldías de la Vall d'Albaida si eran actuaciones de ámbito comarcal”, asegura la portavoz adjunta.

“Para nosotros participar de una visita institucional no es una cuestión personal, sino que lo hacemos en representación de las más de 3.400 personas que han depositado su confianza en nosotros, como principal partido de la oposición municipal. Además, estas visitas permiten conocer de primera mano qué son las intenciones y planteamientos del gobierno de la Generalitat. Excluirnos de las visitas institucionales del Hospital y del Museo Textil supone invisibilizar una parte importante de la población y perjudicar nuestro conocimiento como representantes públicos sobre los temas de ciudad”, ha apuntado Moreno.

"Inquietud" por el modelo de gestión

La portavoz adjunta también ha expuesto que “además, esa escenificación del pacto partidista entre Ens Uneix y el Partido Popular no aporta nada nuevo en relación con las infraestructuras visitadas, puesto que se trata de inversiones que han sido puestas en marcha por el anterior gobierno del Botànic. De hecho, incluso nos genera inquietud qué modelo de gestión tendrá el Partido Popular respecto al nuevo Hospital, por el hecho que ha situado como conseller de Sanidad a uno de los principales artífices del proceso de privatización de centros hospitalarios al País Valenciano en el pasado. En ese sentido, la verdadera novedad de esta visita habría sido un compromiso público y firme del conseller por un modelo de gestión íntegramente pública para el nuevo Hospital. Mientras el Partido Popular no hizo nada durante dos décadas por estos proyectos, el Botánico hizo los pasos necesarios para desencallarlos e impulsarlos”.

La portavoz adjunta ha concluido subrayando que “continuaremos exigiendo respeto y un comportamiento institucional adecuado por parte del gobierno municipal y el gobierno de la Generalitat. Parece que Ens Uneix y el Partido Popular quieren romper con una forma de hacer política centrada en el bien común, y han empezado a aplicar mecanismos que nos hacen hacer pasos atrás en la democratización y la apertura de las instituciones. Los pedimos que tengan cuidado en las formas, y que si quieren demostrar su alianza conservadora, con el apoyo de la extrema derecha, que lo hagan en otros espacios, y no a través de las inversiones públicas y las visitas institucionales”, zanja.