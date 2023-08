El Ayuntamiento de Xàtiva ha puesto en marcha un año más el dispositivo de limpieza de cara a la celebración de la Fira d’Agost, con un refuerzo de los servicios entre el 7 y el 20 de agosto.

La planificación contempla la instalación de 300 papeleras (100 de ellas de fracción de resto, 100 de papel-cartón y 100 de envases) repartidas entre la Alameda Jaume I, los espacios escénicos y los actos organizados, con un refuerzo especial durante el día de las paellas en el pabellón de voleibol. Las bolsas de estas papeleras se cambiarán dos veces en el día (mañana y tarde).

Además, también se han reforzado los servicios ordinarios para atender el Real de la Fira y las zonas adyacentes con 2 vehículos Porter, un camión recolector con el fin de realizar una segunda recogida de contenedores en vías de evacuación y contenedores desbordados, 1 camión de caja abierta, 3 barredoras, 10 operarios y la desinfección y desodorización de los contenedores de refuerzo.

Se han clausurado 19 contenedores en puntos de afluencia y se han instalado una veintena en otras zonas

También se ha procedido a la clausura de 19 contenedores ubicados en puntos donde interfieren con el recorrido de la Fira, en la Albereda Jaume I (nº6, nº14, nº20, nº30, nº38, Portal de Sant Francesc, nº44 y nº 60), Avenida Selgas (nº1, nº8, cruce con c/ Ana, nº7, cruce con Portal de Valencia y nº 19), Avenida Juan Francés (c/ Anita la Comare, c/ Pepe Martínez Mollà y nº8) y Hermanos Blasco Acevo nº3.

Por el contrario, se han colocado un total de 20 contenedores de refuerzo ubicados en: calle Hostals nº2, Reina nº1, República Argentina nº6 y nº19, Carlos Sarthou nº1, Portal del Lleó nº1, Plaça Santa Anna nº11, Pintor Rusinyol nº19, Portal de València nº25, Canónigo Gonzalo Vinyes nº6, Avenida Selgas nº19, Jardí del Beso, Glorieta José Espejo, Plaça 25 chorros, Camí Llocnou nº1 y nº11, Avenida Juan Francés cruce con Escuela Oficial de Idiomas, Àngel Lacalle nº3, Fira del Bestiar y zona del aparcamiento de la Fira (carretera Alzira s/n).

El ayuntamiento ha anunciado un refuerzo especial también en determinados actos como por ejemplo la carrera de motos (2 cubas, 2 barredoras, 1 recolector, 1 camión de caja abierta, 2 camiones, 3 sopladoras y 12 operarios), la limpieza después de la finalización de la Fira del Bestiar (1 camión bañera y pala para retirar la paja, 2 cubas, 1 barredora, 1 recolector, 1 camión caja abierta, 1 camión portero, sopladores y 10 operarios) y el dispositivo de limpieza de las paellas, previsto en la vía pública una vez finalice el acto en la vía pública y el día 22 en el resto del recinto.

Cambio de ecoparques

El Consorcio para la Gestión de Residuos V5 – COR ha anunciado también que hasta el 20 de agosto, con motivo de la Fira, se cambiará la ubicación de algunos ecoparques móviles en Xàtiva para poder seguir prestando el servicio de recogida de residuos.

Así el ecoparque situado entre la Avenida Selgas y el Jardín del Beso se trasladará a la zona de la plaza de toros, en la misma acera de la plaza, con su horario habitual. Por otro lado, el ecoparque situado en la calle Acadèmic Maravall pasará a situarse en la Avenida de la Ribera (frente a la farmacia Ballester, en el barrio de Carmen). En este caso se prestará servicio los viernes de 10 a 14 y de 16 a 18 horas.