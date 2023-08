La Fira d’Agost se inaugura oficialmente la noche del 14 de agosto, pero da la sensación de que cada vez es más larga. La cercanía de la fecha en que da comienzo el evento con el fin de semana ha permitido este año a los vendedores que copan la Albereda y la Avenida Selgas estirar unos días la actividad de sus paradas con la idea de aprovechar al máximo el tirón de una cita que cada verano esperan como agua de mayo. Algunos puestos ya funcionaban el jueves y la mayoría comenzó a hacerlo el viernes.

El adelanto se ha traducido en un desembarco sostenido de público tanto el viernes por la noche como ayer sábado. Y se espera que la afluencia vaya a más este domingo. A las«ganas deFira» se suma un descenso de las temperaturas por la tarde —las máximas han bajado diez grados desde el jueves y se mantendrán por debajo de los 35ºC durante el evento— que estimula las previsiones de visitantes.

"Llevamos 40 años viniendo y esta es una de las ferias que más merecen la pena"

«Llevamos 40 años viniendo y esta es una de las ferias que más merecen la pena. Siempre invertimos más que en otras y el comportamiento de la gente siempre es muy bueno», señala José Manuel, que junto a su mujer Sofía vienen a Xàtiva desde Albacete y están al frente de Cerámicas Sofía, uno de los puestos más veteranos de la Fira, en el que dan salida a todo tipo de cerámicas, cazuelas de barro, sartenes y otro tipo de utensilios.

El impacto de la inflación

El incremento de los costes energéticos y de las materias primas ha afectado a muchos de los productos artesanos más típicos del recorrido, pero los comerciantes son optimistas y confían en que las ventas no se resientan demasiado. «La gente responde aunque sube precio», sostiene José Manuel, que destaca el grado de familiaridad que han alcanzado con muchos de los clientes habituales a base de repetir sus estancias año tras año. Pero no todo es alegría en este puesto de venta. Sus regentes se quejan de las trabas, controles, restricciones y condicionantes para el montaje por parte de los técnicos encargados de la supervisión, que han ido en aumento en los últimos años por razones de seguridad. «Cuando ya lo teníamos todo montado el jueves nos dijeron que teníamos que mover el puesto dos metros, con la que estaba cayendo de calor», indica Sofía. «También nos instan a abrir las lonas por las dos partes de la parada, pero solo podemos hacerlo por una porque en la otra los artículos no están a la vista», inciden. Eso sí, el matrimonio se ha plantado y no está dispuesto a cumplirlo.

"La previsión es buena, el año pasado la Fira nos fue muy bien, pero este es un poco sorpresa"

Unos metros más hacia el corazón del Real de la Fira se mantiene el único de los barracones que se colocaban antiguamente en el trazado, donde se venden los tradicionales palmitos artesanales. Gloria Marín, que el viernes apuraba el montaje de este puesto centenario —uno de los más vetustos del evento— afrontaba con incertidumbre la edición de este año debido al alza de los materiales. «La previsión es buena, el año pasado la Fira nos fue muy bien, pero este es un poco sorpresa. Y habrá que ver si el calor acompaña...», indica. Como parte positiva apunta a la posibilidad de adelantar la apertura de la parada al viernes por la noche. Eso sí, Marín confiesa que «se hace pesado» aguantar a pie del cañón hasta el domingo 20 de agosto. En los tradicionales puestos de bastones que marcan el inicio del trayecto coinciden en que el aumento de los precios supone un problema, aunque esperan también mantener las ventas porque, al fin y al cabo, ¿quién se va dela Fira sin el gaiato de rigor?».

La sonorización del Reial, la principal novedad de este año

La sonorización de todo el Reial de la Fira d’Agost es la principal novedad de la edición de este año. El consistorio de Xàtiva ha instalado un servicio de sonido ambiental, megafonía, avisos y comunicación de alarmas en la principales zonas de afluencia con el que también se pretende reducir las molestias a los vecinos. La programación del evento incluye más de un centenar de actos y se inaugura oficialmente este lunes, con las primeras actividades en y el acto de nombramiento oficial deReyes Camarasa como Reina de la Fira, seguiido de la actuación de Ainhoa Arteta y la mezzosoprano Nancy Fabiola Hererra.