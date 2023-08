L’interés d’ontinyent i la vall per damunt de tot

Seguisc pensant que les diputacions no haurien d’existir. Tampoc si les presideix l’alcalde de la teua ciutat o del teu poble. És possible que se n’obtinga algun benefici, quan manen els teus, però el pa tou dura poc. Les diputacions sempre s’han fet servir per a captar vots, per a crear xarxa clientelar afavorint ajuntaments del color de qui mana. Ara s’ha produït una situació que confirma la meua convicció que les diputacions s’haurien de fulminar; Jorge Rodriguez i els seus seguidors del partit localista Ens Uneix han donat a la dreta el govern de la Diputació de València, única institució del país que tenia possibilitats de romandre en mans de l’esquerra. La diputada provincial d’Ens Uneix, Natàlia Enguix, era determinant, perquè hi havia empat entre el bloc de les dretes (PP i Vox) i el de les esquerres (PSOE i Compromís). En votar-se a ella mateixa, l’empat es va desfer d’acord amb el que estableix la llei. La vara fou per al partit amb més diputats, el PP. Jorge Rodríguez explicà els motius de la seua decisió. Bé que l’explicació era confusa, jo he intentat descabdellar alguns fils aclaridors, que permeten traure diverses conclusions. Primerament està la qüestió del desgreuge.

Rodríguez i altres tretze persones —també l’exgerent de Divalterra, Agustina Brines, militant de Compromís— foren encausats al cas Alqueria. El malson judicial els ha ocasionat un dany enorme en diferents àmbits (familiar, laboral, econòmic), cosa que no se li ha de desitjar a ningú. Rodríguez i qui ja era llavors el seu cap de gabinet, Ricard Gallego, no trobaren suport del PSOE. Al final, han estat absolts. Ximo Puig podria haver-los demanat disculpes. Però les rivalitats polítiques i potser l’escull de la Fiscalia Anticorrupció, que va recórrer la sentència (el PP renuncià a fer-ho), pesaren molt. Per tant, la petició de disculpes no arribà. Hi ha altre element cridaner. El PSOE ha designat Rebeca Torró, una traïdora segons Rodríguez, síndica del grup parlamentari socialista a les Corts. Jorge aportà tot açò com a prova que la cúpula socialista no volia que Carlos Fernández Bielsa fos president de la Diputació. «No ens podem fiar de la paraula d’un candidat que boicotegen els seus companys», digué el cap d’Ens Uneix, que havia mantingut converses amb PP, PSOE i Compromís.

En un moment de la seua roda de premsa, Rodríguez féu un comentari aclaridor: «Amb l’esquerra, tot resultaria més senzill, però és evident que això dificultaria molt les nostres relacions amb la Generalitat Valenciana, la qual cosa no pensem que siga el millor per a la defensa dels interessos de la nostra ciutadania.» ¡Ah! Ja està tot clar. Al final, l’hermenèutica del discurs de Rodríguez no és tan complicada. Pel que es veu, havia posat unes condicions a Bielsa que, tot i ser acceptades per aquest, van ser rebutjades per la cúpula socialista, potser per exorbitants. També queda clar que la rancor i l’afany de venjança són determinants per al desenllaç dels fets. Però el factor principal és assegurar quinze milions d’inversió de l’ens provincial a la Vall d’Albaida. Gran part es destinarà a la capital comarcal: modernització de l’estadi del Clariano, pla de rehabilitació de Poble Nou i la Vila, reurbanització de la Plaça Major, reforma del pavelló poliesportiu municipal, transport urbà gratuït, estació de ferrocarril... Quant a la Generalitat, Jorge Rodríguez s’assegura la finalització de l’hospital, la construcció d’escoles, el desdoblament de la CV-60 des de l’Olleria fins a Terrateig...

Enguix ha acceptat ser vicepresidenta de Diputació. «Hem frenat Vox», ha estat la seua explicació surrealista. Portaveus de Vox s’han encarregat de desmentir-la. Sense el grup ultra no hi ha majoria absoluta. S’haurà de comptar amb ell per a prendre acords i aprovar pressuposts i plans de l’ens. El PP dosificarà el temps d’execució dels compromisos, per a evitar temptacions de moció de censura. Sorgeix un dubte. ¿És realment progressista Ens Uneix? Si veiem qui forma part d’alguns dels seus col·lectius, sembla un partit d’arreplega, en el qual cap tot. ¿Per què PSOE i Compromís no votaren a Enguix? ¿Per a no encebar clans localistes? A Rodríguez tampoc no li atreia l’opció progressista. «Dificultaria les nostres relacions amb la Generalitat.» Potser elevà massa el llistó perquè sabia que el PSOE no acceptaria intrusions a la seua vida interna. En fi, el govern de la Diputació ha eixit d’un joc d’afanys i odis. La gent convençuda de votar pel progrés no sabia què s’anava a fer amb el seu vot. De la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida i la Federació de Municipis i Províncies, parlarem altre dia.