Ocurrió el pasado martes, 15 de agostó, sobre la 1 de la madrugada. Los responsables de la firma Cuchillería Castellón sufrieron el robo de varios productos a la 1 de la madrugada en su parada de la Fira de Xàtiva. Silvia Molina, dueña de la empresa, atendió a Levante-EMV para narrar lo ocurrido:«Era de noche, sobre la una de la madrugada. En este feria siempre te puedes encontrar con estas cosas. Teníamos la parada llena y vino un grupo grande, parecía una familia. Había un expositor de fácil apertura, metieron la mano y se llevaron dos navajas. Somos dos personas y siempre estamos atentos, pero en este caso mi compañero estaba afilando un cuchillo para hacerle un favor a un cliente. No nos dimos cuenta de lo que pasaba hasta que ya no estaban y otras personas nos lo contaron. Lo que no sé es porque no llamaron a la Policía. No hemos denunciado porque lo que robaron vale 50 euros, pero sí se lo hemos dicho a la Policía».