El Reial de la Fira a inicis del segle passat

Abraçava el Reial de la Fira a inicis del segle XX des de la Glorieta Espejo fins al convent de la Consolació. Era l’espai on es situaren els espectacles més importants, les exposicions, els concerts, i les parades no relacionades amb l’alimentació ni els aixovars domèstics. Per un temps, també va ubicar un pavelló batejat amb el nom del Palacio del Sol, que tancava el Reial, afegint-se els poders públics a la febra desenvolupada pels empresaris cinematogràfics locals, que explotaven la combinació de la projecció de pel·lícules amb els espectacles de varietés. Els bous, la fira del bestiar, i tot el que es relacionava amb el menjar i la llar quedava relegat a diversos indrets, d’obligada visita, però ja fora del Reial de la Fira.

Els dies de fira, el Saló Setabense situat a la plaça la Bassa, i el cine Fuster, situat als baixos de la casa de Hilario Botella, competirien amb els espectacles i curtmetratges de la improvisada oferta firera consistorial.

El primer dia de fira de 1910 va ser un bon moment per a inaugurar un monument en record de Jose Espejo. Aquell Parterre, hui parc lúdic i zona d’espectacles infantils per a la fira d’enguany, llavors un jardí de passeig, on es va situar un bust del il.lustre patrici que sobre un gran pedestal, serviria de referent per a les generacions futures. A veure si altres famílies benestants continuaven l’exemple, com passaria amb els Selgas i Bruschetti, no oriünds de la capital de la Costera, però igual de generosos.

A més d’espai natural i de memòria, esdevindria també en referent musical per a les nits d’estiu i de fira. Un lloc on durant dècades les societats de la Nova i la Vella, farien sonar a la fresca fragments d’òpera, sarsueles i pasdobles. Ben a prop, Antonio Aragonés, va aconseguir arrendar el kiosko de begudes més important de la Fira.El batejà com el Café Español, igual que el seu negoci que obria al carrer Pi, i aquest nom era degut al fet que era un patriota, en el sentit que els preus del seus productes no anaven a l’alça amb l’excusa de la inflació.

La seua privilegiada posició a l’entrada del Reial de la Fira permetria refrescar els que venien dels concerts o del cine. Les seues especialitats eren el vermut amb olives, la cervesa Pilsen, els licors i xarops de totes les destil.leries de Xàtiva, i tot servit amb gel i aigua Seltz-sifó semblant a la gasosa-. En mig del Reial, al contrari que ara, no trobariem tantes parades relacionades amb la alimentació ni la venda de joguets, sinó amb la venda de: quincalla, barrets, argent, maletins, sabates, ventalls, paraigües, bijuteria i guitarres.

De l’epicentre de aquella fira comercial quedaven exclosos els artesans de la fusta i de l’argila. Pels volts del Reial es repartirien els ebenistes, fusters, torroners, artesans del cristall, i de venedors de la ceràmica de Manises. És a dir, tot el que es relaciona amb el mobiliari de la llar i dels jocs infantils, amb l’excepció dels venedors de torró. Tal volta la fragilitat dels productes, i la necessitat de major espai, els portava a buscar la perifèria, i evitar també les grans aglomeracions.

Dins del Reial es situaven totes les exposicions relacionades amb les Belles Arts, i es podia aprofitar també per a presentar tot tipus d’innovacions tècniques. Les de pintura i escultura al Casino Setabense, que combinava amb els seus sopars i balls de gala, en eterna competència amb els del Mercantil, de menys etiqueta. Com ara, era bon moment, per a fer divulgació de nous invents, com per exemple, l’organitzada per la Casa Singer que presentava «una exposición de labores hechas con máquinas domésticas de bombina central», destinada primordialment al públic femení. Tot el contrari que els espectacles de varietés, a alguns dels quals, es recomanava la no assistència de cap senyora ni senyoreta.

El Reial de la fira es tancava amb el pavelló del Palacio del Sol. Sense informació per ara del tipus de curtmetratges emesos, podem dir pel que fa als espectacles, que va destacar la contractació de la companyia de la Troupe Stela, uns artistes imitadors de Leopoldo Frégoli. Un actor i cantant italià, comparable a l’actual Carlos Latre, que podia imitar a dotzenes de famosos en una mateixa actuació, canviant d’aspecte, simulant la veu i gesticulació dels personatges, fins a esdevindre quasi un clon de l’original. Davant la impossibilitat de contractar al vertader Frégoli, l’ajuntament va optar per contractar companyies «fregolistes», molt més barates.

La plaça la Bassa es va consolidar com el Mercat d’ara. La zona de marxa nocturna. Pels volts del Salón Setabense, es situava tota la fira relacionada amb la venda d’aliments preparats, melons, i de garrots i bastons. Mentre el cine-teatre més antic de Xàtiva es preparava per a la fira millorant les condicions de comoditat i ventilació.

A més va instal·lar un segon pis, còmodes butaques,i eixamplà l’escenari, de forma que es poguera combinar les projeccions cinematogràfiques amb les actuacions teatrals, i poder incorporar una mini orquestra, dirigida per Juan Asíns, contractant com a mestre de cerimònies, al locutor Adolfo Fo, i com a pintor decorador del nou saló, a Peregrín Bosch. Nou local i major innovació, amb la contractació d’espectacles nous, com el de les germanes Luisa i Pilar Buignè, que estrenarien el nou escenari. La reforma exterior de la façana la deixaren per a passar fira.

Assabentat de tanta competència, el saló Fuster, situat al Reial va contractar també cupletistes com la Charito, i «un quinteto de cuerda bajo la dirección del pianista Català». Totes dos, les Buignè i la Charito, van ser introductores a Xàtiva de la moda sicalíptica, és a dir eròtica, amb espectacles de grans suggeriments sexuals, on a més de la veu, les cantants ensenyaven el cos, sense arribar a la completa nuesa. Aquella utilització de les dones com a reclam sexual en espectacles oberts a tot el públic, va generar una agra polèmica post firera que analitzarem al setembre, i que arribà en nom de la moralitat fins als nostres dies.