¿Temporada baja turística en Xàtiva?

Con cifras de récord en cuanto a visitantes en la Comunitat Valenciana este verano, en torno a los 10 millones de turistas internacionales y ocupaciones entre el 90% y el 100% en destinos de costa a una distancia entre una hora y hora media de Xàtiva, destacando los buenos datos de la cercana y con buena comunicación capital, València, la paradoja de una actividad turística bajo mínimos en el que pretende ser destino referente de interior setabense resulta, cuanto menos, sorprendente.

Bien es cierto que las altas temperaturas de la ciudad, ampliamente difundidas en todos los medios de comunicación, pueden desmotivar la visita a Xàtiva, pero no es menos cierto que similares temperaturas se dan en ya consolidados destinos culturales del interior de la Península Ibérica como puedan ser Toledo, Sevilla o Cáceres y ello no supone una bajada en la demanda turística en los meses de julio y agosto. Y, evidentemente, se pueden buscar fórmulas imaginativas para combatir el fuerte calor, con actividades no tan intensas y en horarios diferentes como las visitas nocturnas o la utilización de transportes colectivos —¿para cuándo el anunciado sine die regreso del trenet turístico al castillo con recorrido por el conjunto histórico-artístico, que tan efectivo podría ser con una oferta programada en horarios adecuados durante la Fira d’Agost, declarada fiesta de interés turístico nacional?—. El valioso casco antiguo de Xàtiva en sus palacios y casonas de gruesos muros y callejuelas a la sombra de potentes de aleros de tejados también es capaz de ofrecer un microclima más fresco que, con una adecuada planificación y programación de actividad ligera, posibilitaría una oferta cultural atractiva en combinación con la gastronomía autóctona y mediterránea de verano, en paquetes break de corto alojamiento o de visita diaria. Nada de eso se ha estado trabajando durante años con criterio profesional, experto y basándose en experiencias exitosas, a escala, que llevan años desarrollándose en ciudades históricas turísticas similares en España y Europa.

Y todavía llama más la atención la nula y desorganizada actividad turística este verano en Xàtiva, en el que resulta difícil contratar alguna excursión o visita guiada, incluso al emblemático castillo —teniendo que escuchar, incrédulo, como excusa, el potencial visitante, que la ciudad se encuentra en «temporada baja turística»— cuando el presidente de la Comunitat Valenciana se ha referido a la ciudad y a su Fira d’Agost en su reciente visita como destacado referente y atractivo turístico. Inaudito.

Ya ha pasado tiempo desde las elecciones municipales de finales de mayo y poco o nada se ha hecho desde la concejalía de Turismo, con dedicación exclusiva efectivamente retribuida y ya liberada de la intensa responsabilidad en materia de programación cultural, para preparar y desarrollar una oferta turística estival competitiva adaptada a lo que puede ofrecer la ciudad a los millones de visitantes en verano.

Parece, pues, mucho más cómodo declarar estos meses de verano a la ciudad, tanto por la iniciativa pública como por la privada, en «temporada baja», con el grave desconocimiento que ello supone respecto a la industria turística, que conlleva más trabajo y esfuerzo cuando más festivo es el calendario. Así es difícil que Xàtiva llegue a ser un auténtico destino turístico, algo que sería importante como oportunidad para relanzar su decaída economía y sus no tan boyantes datos de empleo. Porque ofrecer un turismo similar al que todos ofrecen y en épocas del año con menos público objetivo en destinos turísticos líderes a los que se puede ofrecer una interesante opción complementaria, entraña la dificultad añadida de competir con otras ciudades que llevan ya mucho tiempo haciendo las cosas bastante mejor y son más conocidas. Si de verdad los responsable piensan que es mejor colgar el cartel de «cerrado al turismo por vacaciones» en Xàtiva durante la temporada alta estival nacional e internacional es que ni saben, ni quieren saber, en perjuicio de la ciudad y su extraordinario potencial turístico.