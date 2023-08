Es el nuevo alcalde de la Font de la Figuera, ¿cómo están siendo los primeros días en el cargo?

Con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien. Cambiar cosas del equipo de gobierno anterior y mantener las que se estaban haciendo bien, y poco a poco ir solucionando los problemas del municipio y que vaya a más. La Font está en una senda de crecimiento y el objetivo es conseguir que se desarrolle.

El PP ha recuperado la alcaldía tras 12 años en la oposición, en unos años en los que ha habido cambios en la dirección del partido a nivel local. ¿Cómo encaran esta nueva etapa?

Estamos muy contentos de haber conseguido la alcaldía, con mucha ilusión y con ganas de que se note que el Partido Popular sabe gestionar y sabe hacer las cosas bien, y el pueblo funcionará. Desde el PP, además, estamos muy contentos de que todos los concejales de la corporación tengan concejalías, que todos colaboren y que entre todos llevemos adelante el ayuntamiento. Es lo que siempre hemos querido desde el PP, que fuera un ayuntamiento de todos y que todos estén representados. Aunque estemos nosotros (PP) en la alcaldía, es bueno que entre todos los concejales llevemos adelante el consistorio.

«Todos los concejales de la corporación tienen concejalías, entre todos llevamos el ayuntamiento»

Hay un gobierno del PP con apoyo del PSPV. ¿Cómo es gobernar con un partido con el que mantienen tantas diferencias ideológicas?

No hay un acuerdo con el PSPV, tenemos una buena relación y hay concejalías delegadas. Hay buena relación con el PSPV y con el partido independiente Per la Font. Con Compromís cuesta más, pero espero que desde este partido se unan a la buena sintonía que estamos intentando llevar al ayuntamiento desde todos los partidos. Y a nivel nacional, hay diferencias ideológicas, pero no son insalvables. Se quiere hacer ver que hay una gran diferencia entre PP y PSOE a nivel nacional, pero creo que está más cerca el PSOE del PP que de Podemos, aunque se consideran de izquierdas y gobiernan con partidos de izquierda. Pero a nivel local, el PSPV de la Font y el PP vemos las cosas de la misma forma y está siendo más fácil que con Compromís, que tiene una visión de pueblo diferente, más rural, de un pueblo de fin de semana o para pasar el verano, muy naturista. Pero la gente de los pueblos necesitamos industria, necesitamos turismo, agricultura. De todo un poco para tirar adelante. Con el PSPV tenemos, desde el inicio, la misma visión del pueblo y diferencias ideológicas a nivel local no tenemos.

¿Cuáles son las prioridades, las acciones más urgentes a atender en la Font de la Figuera?

Lo más urgente es el tema del agua potable, que está agotándose. La primera reunión como alcalde que tuve fue con el técnico del agua, que ya me dijo que no tenía claro si llegaríamos al verano sin hacer cortes de agua. El tema del agua potable ha sido una desidia del gobierno anterior de Compromís. La prioridad máxima es el agua, ahora se están instalando contadores en las casas de todo el municipio, un proyecto que se llevaba desde 2016 y se acaba ahora, lo que muestra que ha habido una desidia de los sucesivos gobiernos locales. También se están instalando contadores en el depósito general, para tener un control de las pérdidas de agua, que no haya mermas en la red de agua potable y controlar el agua que entra y la que sale. También se está trabajando en un pozo nuevo, porque los que hay se están agotando. Necesitamos disponer de otro pozo y hacer la canalización, pero para ello necesitamos mucha inversión, mucho dinero. Otra prioridad es trabajar para que se instalen empresas en el polígono industrial, en el que desde hace 12 o 14 años no se ha instalado una nueva empresa. Y también queremos incidir en el turismo. Prioridad son el agua, la industria y el turismo.

Cabanes, que se llegó a postular para presidir el PP nacional, asegura que sus aspiraciones actuales solo pasan por dirigir el ayuntamiento de su pueblo, la Font de la Figuera, y que su candidatura en 2018 fue «una situación puntual, para dar voz a las bases»

Habla del agua potable, ¿cómo funciona la gestión del servicio en la localidad, es municipal o a través de una empresa?

El servicio lo gestiona el ayuntamiento de forma directa. En esta legislatura no hemos estudiado ceder la gestión a una empresa privada, algo que por experiencia en otras localidades pueda resultar más cómodo para el ayuntamiento, pero esa gestión privada, según se nos ha dicho siempre, encarecería el coste al usuario de la Font. De modo que mientras se pueda mantener como servicio municipal y los usuarios paguen menos por ello, intentaremos hacerlo así.

Comentaba que ante la escasez de recursos podría haber cortes de agua. ¿Ha habido ya cortes?

No, cortes no. Lo que hemos hecho es recortar horas de fuentes que están vertiendo agua todo el día y toda la noche, hemos cortado el agua por las noches, un agua que va a la depuradora. También se han cortado riegos de jardines que ahora en verano no se utilizan demasiado y que no hace falta tenerlos en marcha. Además, hemos pedido a los trabajadores municipales, de la brigada, que estén alerta por si hay pérdidas, fugas de agua o roturas en alguna parte de la población. Pero no ha habido cortes de agua para los vecinos y vecinas en su casa, y esperamos que no los haya.

Además de las actuaciones prioritarias en el agua y en la industria, ¿qué proyectos se han marcado para ejecutar a lo largo de la legislatura?

Sí, queremos desarrollar el polígono industrial a lo largo de la legislatura. También vamos a construir nuevas pistas deportivas y dar viabilidad a la balsa, donde hay unas antiguas pistas, y queremos dignificar la entrada a la población. El turismo también es otro objetivo, atraer visitantes; aumentar el transporte público, que no hay casi oferta; y la llegada de un nuevo pediatra.

¿Con el PP en el gobierno de la Generalitat y la Diputació de València será más fácil desarrollar estos proyectos y conseguir las ayudas económicas necesarias?

Sí. Creo que el PP tiene una visión de los municipios como la que tenemos nosotros en la Font de la Figuera, para impulsar un desarrollo industrial y sostenible. Y da lo mismo que esté el PP que el PSOE en la Generalitat y la Diputació, entiendo que nuestro planteamiento de pueblo es el correcto y estas dos administraciones lo entenderán como nosotros. Para evitar el despoblamiento y que los pueblos desaparezcan, tienen que ayudarnos con inversiones porque los municipios llegamos hasta donde podemos.

En los primeros días de gobierno hubo una polémica y Compromís criticó la retirada de árboles de la Plaça Major para habilitar más aparcamientos. ¿Cómo se ha resuelto?

Se ha resuelto porque ya no están los árboles en la plaza y hay más aparcamiento. El inicio del declive del pueblo fue eso, reducir el aparcamiento en la plaza. Esa reducción provocó que la gente, al no poder aparcar, no podía ir a comprar en el pueblo y se iba fuera y al final el comercio local está pagando todo eso. Una forma de romper esa espiral de que con la macha de la gente a comprar fuera se cerraban tiendas y bares era resolver el aparcamiento en la plaza, para darle la vuelta a la situación y volver a crecer económicamente. Hemos conseguido que haya unas 12 plazas más de aparcamiento y ahora siempre hay disponibles, salvo cuando hay mercado, que se cierra la plaza. La gente está muy contenta con las medidas que se han tomado.

Usted se presentó a presidir el PP a nivel nacional en 2018. ¿Mantiene esa aspiración?

No. Aquello fue una etapa en la vida en la que creo que hacía falta que se presentara alguien de las bases del partido y diera voz a esas bases. Fue un momento puntual, pero ahora no tengo más aspiración política que ser alcalde de mi pueblo, la Font de la Figuera, y que vaya bien mi pueblo. No tengo ninguna aspiración a nivel autonómico ni nacional, a día de hoy no. La única aspiración es ser alcalde de mi pueblo, llevarme bien en todos los miembros del partido. Ahora solo miro a la Font de la Figuera, y ya es suficiente porque es un pueblo que ha cambiado mucho de cuando yo era pequeño a ahora, y ha cambiado a peor. Tenemos que devolver la Font de la Figuera a lo que era.