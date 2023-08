Margarita Llaudes: "El departamento de salud está mucho mejor que hace siete años"

Margarita Llaudes cesará este domingo como gerente del área sanitaria después de casi siete años en el cargo y de haber lidiado con una pandemia. Preguntada por su salida, la facultativa se muestra «contenta y satisfecha» de los cambios introducidos y del trabajo desplegado, así como «orgullosa de todos los profesionales».

A la hora de hacer balance, pone sobre todo el foco en la mejora de las relaciones humanas y de la comunicación entre el personal, los jefes de servicio y la dirección.También destaca el sustancial incremento de las inversiones en el departamento, junto al aumento de la plantilla, la renovación de buena parte del aparataje que se encontraba obsoleto, la remodelación de numerosos centros de salud, la construcción del nuevo centro oncológico de referencia del Alcanyís, el hospital de Ontinyent o la apuesta por el medio ambiente, la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de C02 tras el impulso de una unidad de investigación.

«Cuando llegué me encontré con que apenas se había invertido nada en el departamento, no se había incrementado la plantilla en 20 años, había carencias de mantenimiento en los centros, el equipamiento estaba obsoleto y teníamos las ratios más bajas de personal de la C.Valenciana», sostiene. A su juicio, se revirtió la «dejadez que existía» hasta 2016: «el personal se manifestaba contra las privatizaciones porque estaban dejando morir el departamento. Ahora todo está mucho mejor de lo que estaba», sostiene. Ayer, Llaudes no había recibido la llamada de su sucesor para coordinar el traspaso, pero le pide que «crea en los proyectos iniciados y siga adelante con ellos». Se refiere sobre todo al millonario Plan Director para renovar el hospital de Xàtiva y ampliar su cartera de servicios y a la creación de un centro para combatir los problemas de salud mental en Canals.

«Dejo el departamento mejor equipado, con más recursos humanos y con una muy buena relación entre las personas», defiende Margarita Llaudes a unas horas de dejar la gerencia y tras una intensa jornada de despedidas. Sobre el nuevo hospital de Ontinyent, Llaudes reivindica las gestiones realizadas tanto por la Generalitat como por el área de salud para que sea una realidad cuanto antes y mantiene que «Ens Uneix lo está usando como baza» para «sacarle rentabilidad». La médica, que volverá a su puesto de trabajo anterior, atribuye la paralización de las obras a los retrasos en la tramitación del modificado debido a unos errores ya subsanados. Y subraya que por lo pronto las consultas externas «han aumentado y funcionan muy bien».