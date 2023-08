Ubicada en una de las arterias más transitadas de la capital de la Costera —l’Albereda—, la horchatería «Xococap» es conocida por ser el lugar frente al que se organiza el ya tradicional concurso de comer fartons que desde hace 21 años tiene lugar durante la semana grande del municipio setabense: la Fira de Xàtiva.

Ahora, busca nuevos dueños que gestionen el local. Durante la última edición de las fiestas, sus actuales responsables colgaron un cartel de «se traspasa» con un número de teléfono al que llamar para que los posibles interesados tengan a su disposición las condiciones de la transacción y toda la información que necesiten.

Consultados sobre la decisión, ayer explicaron a Levante-EMV que tomaron la determinación de soltar las riendas del establecimiento hace un año: «Lo traspasamos por varios motivos. Uno es la jubilación y otro es un episodio relacionado con la salud que ocurrió en 2022», expusieron las fuentes de la empresa consultadas.

A su vez, también detallaron que en la actualidad cuentan con cinco operarios en plantilla y no escondieron que los resultados de la última Fira de Xàtiva han sido bastante buenos: «La última edición de la Fira ha ido mejor que la del año pasado, sin duda alguna. En 2022 aún habían resquicios de la pandemia, se notaba algo. Este año la gente ha respondido muy bien», comentaron.

La horchatería se abrió en 2007 y los actuales gestores apuntan que tienen una clientela fija desde hace 16 años: «Traspasamos el negocio, sí, pero tiene cuerda para rato». De hecho, solo hace falta pasear por l’Albereda para toparte con las sillas y las mesas que ponen en la terraza y ver que hay pocos huecos. El calor que está haciendo este verano ayuda a que se consuman los productos que ponen a disposición del cliente.

A su vez, las mismas fuentes confirmaron sus intenciones de mantener la nave industrial en la que elaboran helados artesanales y la organización del concurso: «Lo que traspasamos es la horchatería. Nuestras intenciones pasan por mantener el otro negocio que está en el polígono industrial. Y también queremos seguir organizando el concurso durante la Fira de Xàtiva».

82 fartons en 37 minutos

Los responsables de «Xococap» coordinan la competición de comer fartons desde hace 21 años. Sin embargo, ha sido en la cita de este ejercicio cuando se han superado todos los récords. Valentín Ferrer engulló un total de 82 piezas de bollería en 37 minutos. Youtuber centrado en concursos gastronómicos, ayer atendió a Levante-EMV: «El de Xàtiva es un clásico, pero no es el concurso más bestia al que me he enfrentado. Participé en uno en el que me comí 16 sobaos de los grandes en ocho minutos, ese sí fue duro».

Ferrer tenía el anterior récord del concurso, con un total de 57 piezas de bollería. Y ayer confirmó que ya está apuntado al certamen de similares características que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en l’Alcúdia de Crespins: «He trabajado como administrativo y también he sido militar. Ahora, estoy intentando potenciar mi faceta de influencer para vivir mejor. Aún no es como un trabajo, pero lo que quiero es tener tiempo para mí mismo».