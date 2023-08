Las diligencias previas referentes a la investigación solicitada por la Conselleria de Justicia e Interior para esclarecer los motivos por los que un toro cayó al vacío desde un barranco de unos 15 metros durante la celebración del «Bou en corda» en Ontinyent el pasado mes de abril ya han finalizado. Así se desprende de la contestación firmada por parte del actual director general de Interior, Salva Almenar, a la solicitud de acceso a la información sobre el expediente que realizaron los responsables de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA).

En el documento, que ha consultado este periódico, se expone que ««...se han concluido las actuaciones previas abiertas a este expediente, actuaciones que serán objeto de última revisión a efectos de determinar si aquél se archiva o se procede a la incoación de procedimiento sancionador». Así, es el turno de los técnicos de determinar lo que ocurrió durante aquel fatídico sábado.

En la contestación, desde la Generalitat indican que no puede ofrecer más información al respecto, «según lo previsto en el artículo 14.1e, de la Ley 19/2013 de Transparencia, respecto a la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios».

Sin embargo, desde ANPBA no tiran la toalla y aún tienen cierta esperanza en la finalización del caso: «Lo importante es que sigue adelante la investigación oficial abierta a raíz de la solicitud de la asociación por la que instó formalmente a la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias el inicio de una investigación y comprobación suficientes de los presuntos hechos», expusieron.

Desde ANPBA también han llevado el tema ante el Síndic de Greuges:

Salva Almenar, actual director general del departamento de Interior, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «cuando ocurrió lo de Ontinyent lo único que hicimos fue actuar como tocaba. Siempre lo hemos hecho así en casos de este tipo. Ordenamos que se abrieran diligencias para analizar lo que pasó y para saber si se incumplió el reglamento».

«Hemos sido proactivos en este tipo de cuestiones. Yo hablo en nombre del Botànic, que es el gobierno que me nombró. En casos como el de Nàquera —donde dos niños encendieron el bou embolat— la situación fue clara. Y actuamos. Ahora en Ontinyent los técnicos confirmarán lo que ocurrió», expuso Almenar.

«Quiero que se me entienda bien. La competencia de la conselleria no es sancionar por cuestiones de bienestar animal, sino que se ha de ver si se ha contravenido o no el reglamento. Es una cuestión técnica. Dimos autorización para el festejo en base a la normativa y ahora hay que aclarar lo que ocurrió», prosiguió el director general.

«En los últimos años no hemos imposibilitado este tipo de actividades, pero tampoco hemos dejado de perseguir las actuaciones que iban en contar del reglamento. Hemos ordenado la apertura de diligencias en otras muchas ocasiones, es nuestra obligación», comentó el portavoza utonómico. Salvador Almenar fue nombrado en 2020 director de Comunicación de Emergencias. Ha sido jefe de gabinete de Justicia con Gabriela Bravo. Desde febrero del año pasado es director general deInterior, cargo que aún ostenta. Elisa Núñez Sánchez (VOX) es la nueva consellera tras las últimas elecciones autonómicas.