El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado el éxito de la edición 2023 de las Fiestas de Moros y Cristianos como “fruto de un trabajo coordinado y muy bien hecho, tanto desde la Sociedad de Festeros como desde las diferentes concejalías del Ayuntamiento que se han involucrado en que todo saliera bien”.

Una vez han finalizado los actos de la conocida como “Semana gran”, el primer edil hacía una valoración muy positiva de una fiesta “que es un excelente escaparate de la ciudad y un elemento de gran capacidad de atracción”. Unos buenos resultados “que no caen del cielo, porque para que todo vaya como tiene que ir lo que hay detrás no es la suerte. De la suerte depende que llueva o no llueva, pero para que todo vaya bien lo que hay detrás es la responsabilidad y el trabajo gien hecho. El objetivo es que la ciudad disfrute de unas fiestas brillantes como las que hemos vivido”.

El primer edil tenía palabras para la Sociedad de Festeros, su presidente, la Junta y los cargos de este año, destacando especialmente “el cumplimiento de horarios y la coordinación con el personal municipal”. Jorge Rodríguez también ponía de relevo el trabajo de los diferentes departamentos y personas que se han implicado "para que pudiéramos disfrutar de unas fiestas seguras. Después de tanta actividad la ciudad vuelve a estar rápidamente limpia y se pueda restablecer la normalidad”. El alcalde también agradecía “la paciencia y comprensión de la ciudadanía para tener una convivencia sana, es importante entender que estamos ante un acontecimiento especial”.

Desde la concejalía de Fiestas, Àngels Muñoz ponía también en valor el trabajo de las diferentes áreas que han participado en las fiestas, como por ejemplo Limpieza, Turismo, Parques y Jardines, Policía o Servicios Municipales, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad o Protección Civil, haciendo una valoración global “muy positiva" de las fiestas, que transcurrían sin incidencias destacables.

En cuanto a las actuaciones de “Ontinyent en concert", la regidora ponía de relevo que la variedad de la programación planteada “ha permitido llegar a público de todas las edades, desde los más pequeños y pequeñas en los espectáculos en la Plaza de la Concepción y la Glorieta, a la gente de más edad que participó a la Nit Gran, la gente joven que acudía a los conciertos y las personas de todas las edades que disfrutaban de las orquestas gratuitas y las actuaciones de dj's en el pàrking de Paduana”.

El presidente de la Sociedad de Festeros, Vicent Pla Vaello, se mostraba “muy contento de cómo han transcurrido los actos, con una participación de festeros y festeras de récord, y de espectadores y espectadoras altísima”. En concreto, al acto de la entrada de Moros y Cristianos de viernes, participaban alrededor de 5000 festeros y festeras, la mayor cifra nunca lograda, acompañados además por miles de personas entre grupos musicales, de danza y auxiliares. Pla Vaello destacaba que “hemos superado las altas temperaturas de algunos actos y la lluvia en otras” y ponía en valor “el trabajo de la Sociedad de Festeros, de las Comparsas, y del Ayuntamiento, con el alcalde y la regidora de fiestas en el frente, así su buena coordinación para atender con nosotros cualquier imprevisto de los que siempre surgen”.