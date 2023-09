Pablo Vilar ha recuperado la vara de mando del Genovés para el PP después de ocho años de gobiernos socialistas en la localidad de la Costera. El munícipe compagina el cargo de primer edil con su trabajo como bombero y pone el foco de su hoja de ruta en la renovación de los servicios públicos.

Acaba de cumplir 75 días en el cargo. ¿Cuáles han sido las primeras ocupaciones del nuevo alcalde del Genovés?

En lo primero en lo que nos hemos enfocado ha sido en organizar las fiestas, puesto que cuando entramos aún no estaban concretadas del todo. Hemos intentado que la gente disfrutara al máximo de ellas.

¿Y en qué proyectos están trabajando con carácter prioritario ahora mismo?

Lo principal es la renovación el centro de salud: tenemos una subvención que nos llegó nada más entrar y estamos enfocados en eso. Hemos sacado la obra a licitación, esta semana acababa el plazo y tenemos a tres empresas que se han interesado por ejecutarla: ahora hay que valorar la oferta que más nos convenga y tirarlo adelante. La reforma es muy necesaria y va a permitir mejorar el servicio que se ofrece al pueblo. El centro de salud —cuyo edificio es propiedad del ayuntamiento— llevaba mucho tiempo obsoleto y los técnicos de sanidad nos decían que había que actuar.

« Hemos recuperado la participación del ayuntamiento en las procesiones porque la gente lo pedía»

Y con una mirada a medio plazo, ¿qué otras actuaciones tienen en mente?

Nos vamos a enfocar en el parque principal del municipio (en la calle Jaume I), que también estaba un poco obsoleto. En el Genovés tenemos muchos niños, este es un pueblo con una natalidad elevada y nos demandaban un parque acondicionado porque se había quedado antiguo. Tenemos previsto comenzar a ejecutar el nuevo a principios de año. Por otra parte, mejorar el alumbrado es otra asignatura pendiente, porque a menudo salta la luz cuando llueve. Tenemos un proyecto a punto de acabar para actuar en el casco antiguo, cuyas calles están demasiado oscuras. Y vamos a poner placas solares en edificios públicos como el ayuntamiento y el auditorio para autoabastecernos y que no nos cueste tanto dinero la luz.

¿Tienen alguna propuesta para la antigua iglesia del siglo XVIII que lleva más de tres décadas cerrada en el centro del pueblo y se cae a pedazos?

Sí. En 1969 se hizo una permuta con el Arzobispado que nos daba el terreno de la iglesia vieja por el de la nueva. Pero a día de hoy todo está en el aire y la iglesia vieja aún pertenece al Arzobispado. Queremos sentarnos con ellos y ponerlo todo en orden para que pase a ser de titularidad municipal, junto con la casa abadía del cura. Como es un edificio histórico, nuestra intención es rehabilitarlo y ponerlo al servicio del pueblo, para que pueda albergar actividades culturales, como conciertos, reuniones o exposiciones. Se cerró hace 20 o 30 años y tiene muchas deficiencias: por el techo entraba al agua y tuvimos que poner placas metálicas.

"Quise ser bombero porque me gusta ayudar a todo el mundo, pero ya me he dado cuenta de que la política es más cruel"

¿Cómo compagina el cargo con su trabajo de bombero?

Como trabajamos con guardias, tengo tres o cuatro días en función de la época del año.Tan pronto como salgo de allí me enfoco en el ayuntamiento. En un pueblo tan pequeño no hay horario para ser alcalde, igual estás por la mañana pero te llaman por la tarde porque ha surgido algún problema.

¿Cree que puede ayudarle su experiencia profesional a apagar los fuegos con los que va a encontrarse como alcalde?

Soy una persona que me afecta todo y me gusta estar bien con la gente. Quise ser bombero porque me gusta ayudar a todo el mundo, pero es verdad que te das cuenta de que la política es cruel en ese sentido, porque te marcan por ser de un partido y la oposición te puede girar la cara. Ahora ya sé que no es algo personal, sino que va en el cargo.

¿A qué atribuye el cambio en las últimas elecciones y la victoria de la candidatura que lideraba?

Es posible que el anterior gobierno estuviera un poco desgastado porque conforme he entrado me he dado cuenta de que esto desgasta mucho. Un alcalde tiene que entrar con ganas de hacer cosas y cuando se vea desgastado salir. Pere (Revert) tenía claro que no estaría más de 8 años y yo también sé que tengo fecha de caducidad en el cargo.

"El ayuntamiento está saneado, pero el mantenimiento de los edificios ha estado bastante dejado. El dinero no puede ser para hacer una hucha"

¿Cómo han ido sus primeras fiestas como alcalde?¿Va a cambiar algo de la programación?

La valoración es buena, aunque hemos visto que tenemos que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, cuando la gente se pone contenta no miran mucho lo que están haciendo y dejan el pueblo bastante sucio. Los servicios de limpieza han tenido que trabajar mucho. También ha habido actos que no han salido bien y hay que intentar mejorarlos.

Una de sus primeras medidas ha sido recuperar la presencia institucional en las procesiones.

Un alcalde es alcalde para todos y prohibir participar como ayuntamiento en los actos religiosos no me parece correcto. El que quiera que vaya y el que no, no. La gente del Genovés es muy devota y en la Baixada del Crist gran parte de los vecinos me lo pedían. Puedo creer o no, pero soy alcalde de todos y donde me llamen iré. No lo he hecho por estar o por reivindicar nada, sino porque la gente lo demandaba.

El Ayuntamiento del Genovés no tiene deudas. ¿En qué situación lo han encontrado?

El ayuntamiento está saneado, aunque es cierto que había algunos proyectos a punto de salir que no se llegaron a llevar a cabo en la anterior legislatura y tenemos bastante remanente. Ahora bien, el mantenimiento de los edificios estaba un poco dejado. No vengo a gastar de más, pero quiero tener todos los servicios en condiciones. El dinero del pueblo es para el pueblo, no para hacer una hucha: para eso los quitamos de los impuestos y ya está.

"Vamos a poner en marcha el Consell de Cultura y a reforzar el Consell Agrari"

Que el PP gobierne la Generaliat y la diputación supongo que ayuda. ¿Qué les pide a Mazón y a Mompó?

Tenemos muchos proyectos. Este pueblo es la cuna de la pilota y tenemos el trinquet bastante obsoleto y descuidado, con goteras… Aún no he tenido contacto con ellos, pero les diría que a ver si nos pueden ayudar y hacemos el trinquet como dios manda. El museo de la pilota también lo tenemos igual, con goteras y necesitado de chapa y pintura.

El edil de Vox tiene una tenencia de alcaldía, pero sin delegaciones, ¿está en el gobierno?

Está en la junta de gobierno y tienen voz a la hora de tratar los asuntos, pero no forma parte del gobierno. Me considero una persona muy abierta y puedo escuchar a todos. La relación es buena, a nivel de pueblo por encima de las ideologías está el hecho de que somos personas que nos conocemos de toda la vida y más o menos somos de la misma edad.

¿Ha introducido cambios en el organigrama municipal?

Lo hemos mantenido más o menos igual, aunque queremos poner en marcha el Consell de Cultura: este es un pueblo con muchas asociaciones y es necesario unificarlas a todas y que no se mezclen y se solapen sus actos, así como que tengan voz y voto en todas las cosas culturales que vamos a hacer. También vamos a reforzar el Consell Agrari, que estaba un poco abandonado, con la incorporación de un técnico agrícola que escuchará a los agricultores y les ayudará a obtener subvenciones y a otros temas.