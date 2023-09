La Generalitat archivará la investigación iniciada por la caída al vacío de un toro durante la celebración del «Bou en corda» en Ontinyent que tuvo lugar el pasado mes de abril. Salva Almenar, director general del departamento de Interior de la conselleria de Justicia, confirmó ayer a Levante-EMV que los técnicos han concluido que no hubo elementos sancionables en el caso y que se trató de un accidente.

Así, el portavoz autonómico confirmó que la investigación «se archivará en breve» una vez se firme el dictamen realizado por los técnicos:«Es un tema burocrático, un paso administrativo, pero las conclusiones son esas».

Almenar explicó que una vez ocurridos los hechos «se realizaron comprobaciones y diligencias previas. También se ha estudiado el informe policial y los técnicos han considerado que lo ocurrido fue un accidente, un imprevisto. Han constatado que no hay nada punible en lo que pasó».

El actual director general de Interior explicó que en la investigación no se ha valorado un tema de bienestar animal:«En este procedimiento no se ha entrado en un tema moral. Era un festejo aprobado y se ha estudiado que todos los permisos estuvieran en regla y que se actuó de la manera correcta». Los hechos tuvieron lugar durante el último fin de semana de abril. El segundo toro de la tarde del sábado se precipitó al vacío mientras completaba uno de los virajes del recorrido. El astado corría a toda velocidad por el Camí dels Carros —antes de llegar al Pont Vell— cuando cayó desde una altura de unos 15 metros. Lo ocurrido fue grabado con los teléfonos móviles por varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos y las imágenes fueron ampliamente compartidas. De hecho, lo sucedido llegó a tener eco en medios extranjeros.

En las imágenes se ve como el toro va corriendo precedido de grupos de personas con la cuerda aún colgado. Al completar una curva salta un pequeño muro sin ser consciente de que hasta el suelo hay 15 metros de distancia.

Estudiar un recurso

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) se ha preocupado por lo sucedido desde el principio. Tras solicitar una investigación a la Generalitat, también llevaron el tema ante el Síndic de Greuges.

Desde la entidad animalista se mostraron precavidos: «No podemos hacer una valoración de la supuesta resolución del archivo , porque la Generalitat no nos ha remitido aún el contenido de la misma». «No obstante, suponiendo que la investigación sí se haya archivado, ello no supondría ningún cierre definitivo. Cuando recibamos la resolución, la sección jurídica procederá a valorar su contenido. Si encontrásemos algún elemento o elementos sobre los que considerásemos que no estuviesen suficientemente motivados, presentaríamos un recurso de alzada según los parámetros establecidos en la Ley de 2015 de Procedimiento Administrativo Común», explicaron.

«Cabe recordar que existe abundante jurisprudencia sobre la legitimación del denunciante para impugnar el archivo de un procedimiento cuando lo que se pretende es que el órgano administrativo desarrolle una actividad de investigación y comprobación suficiente», apostillaron.