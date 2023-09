trocito de pastel y «share» À Punt

En mi artículo publicado el 19 de julio —antes de las vacaciones— escribía que el grupo de Ens Uneix, con sede en Ontinyent, le regalaba con su voto 646 millones a los del PP (presupuesto de la Diputación) para que los invirtieran en lo que les diese la gana, y gobernasen a su antojo pero eso sí, solicitaban un trozo de pastel cortadito poco a poco para ir desgranándolo lentamente con el fin de no levantar sospechas, no sea cosa que se les acuse a los de la Vall de subirse al carro de la derecha, que ellos son más que nadie y a izquierdistas no les ganan ni de broma. Pataleos por aquí, pataleos por allá, pipipipi. (María Jesús y su acordeón). De momento ya se vio un bonito pacto entre localistas y la derecha, y a partir de ahí lo que usted quiera añadir. Se aceptan apuestas de futuro.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, perdió el culo para llevar a cabo una visita de «cortesía» al alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y dar las gracias casi de rodillas, y ay que bonita es la Vall, cuantos árboles tiene y cuanto nieva en invierno —dicen que se le escuchó decir— aparte de puedo prometer y prometo que el hospital se acaba en un tris y no más. Serà per diners? Poco después la visita fue del presidente de la Diputación Vicente Mompó, quien ratificó más pasta y más servicios «i lo que faça falta» a los que le entregaron la vara de mando a cambio de esos pequeños trozos de pastel con los que se construye un castillo, no sabemos si de naipes o de hormigón armado, pero el caso es que trocito a trocito, nos esperan cuatro años de sorpresas en agradecimientos y maravillosas lamidas. Y como colofón al verano ahora resulta que han conseguido darle a À Punt una audiencia récord de 3,7% de share gracias a una retransmisión de 8 horas ininterrumpidas (què, què?) en las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent. En concreto, la Entrada Cristiana conseguía un share de 3’7%, que en el momento de la Entrada mora se disparaba hasta el 6’2% en las horas de prime time (de 22:00 a 00:00), la franja de mayor audiencia y competencia entre las cadenas, consiguiendo À punt en este momento superar en audiencia en la Comunitat Valenciana a canales como La Sexta, Cuatro o La 2. Hazaña del Guerrero del Antifaz. ¿Quién pagó las 8 horas de retransmisión? ¿Forma parte del pastel de merengue y chocolate? En otras circunstancias se les dan dos minutos y gracias a Dios. De peores (o mejores) veremos en un futuro inmediato. De agradecidos es de bien nacidos, y sigamos aplaudiendo el share de la autonómica hasta que se nos pongan las manos como tomates de esos que se reparten en el cercano Buñol. Pues eso.