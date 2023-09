La Banda Artístico-Cultural (BAC) de Montaverner se impuso el pasado fin de semana —con una puntuación de 99— en el concurso de la Entrada de Bandes celebrado en l’Olleria. El primer puesto en este certamen los convierte en una de las sensaciones del verano en la Vall d’Albaida, ya que también triunfaron en las citas celebradas en las localidades de Aielo deMalferit y Ontinyent. En este último caso ganaron en la sección primera. Y recibieron un premio de 450 euros.

Un resultado histórico, que llevado a un símil futbolístico podría definirse como la consecución del «triplete». Y la «temporada» no ha acabado aún. Ya que en octubre participarán en la Entrada de Bandes de Albaida. Así lo confirmó ayer Toni Ubeda, actual director de la banda deMontaverner: «El fin de semana ganamos en l’Olleria. A principios de agosto lo hicimos en Aielo. Y luego también en Ontinyent. Hemos hecho tres de tres y podrían ser cuatro si ganamos en Albaida. No creo que nunca lo haya logrado nadie. Al menos, yo no conozco otra banda de música que lo haya hecho».

Consultado por los factores del éxito, el director destacó el trabajo de los músicos:«Hemos estado ensayando este año con mucha regularidad, hemos trabajado mucho». A su vez también destacó que se trata de un grupo muy joven, con todo por demostrar: «Somos entre cincuenta y setenta integrantes y la edad media está por debajo de los 18 años. Hace unos años hubo como un cambio de generación en la BAC, entró mucha gente joven del pueblo».

«También se podría hablar de algo de suerte, quizás. Aunque no lo creo del todo. Tienes suerte ganando una entrada, no las tres como hemos hecho. Si ganas tantas veces es porque lo que haces gusta», prosiguió Ubeda.

Natural de Albaida y de 32 años de edad, accedió al cargo de director en febrero de 2020: «Estuve en dos ensayos y vino la pandemia. Luego, ya pudimos trabajar». La banda de Montaverner ha interpretado en las citas el pasodoble «Yakka» del compositor José Rafel Pascual Vilaplana: «Es una pieza enérgica, compleja, que se suele escuchar en conciertos de interior, no en la calle. Creo que la elección nos ha ayudado».

Xavi Mompó, presidente de la BAC desde 2016, también destacó el éxito cosechado durante este verano:«Nunca nos había pasado nada igual y dudo que alguien lo haya hecho antes. Y podemos hacer el ‘gran slam’ en Albaida. Repetir un verano como este será difícil, pero seguiremos tirando de ilusión y trabajo». «Lo que nos está ocurriendo es una gran alegría. Ves que el trabajo de los jóvenes tiene sus frutos. Es la primera vez que ganamos en Ontinyent. Somos una banda amateur y revalidar será muy difícil, pero lo intentaremos», apostilló.