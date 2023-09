Brotes verdes en el Olímpic

Esperanza, brotes verdes, ilusión… en definitiva: cambio en el Olímpic. Encantando de estar de nuevo con ustedes. Cerramos la anterior temporada sin tener nada claro y en mi caso, con mucho pesimismo. Ahora, pese a que no las tengo todas conmigo, tengo que reconocer que empiezo a ilusionarme.

Me gusta el poder hablar en castellano con el presidente del club, directamente y sin traductor. Me gusta verle en los entrenamientos procurando que no falta agua, que todos tengan camiseta, incluso le he visto cortando melón. Me gusta el nuevo criterio para elaborar la plantilla: de casa o de la «contornà», al igual que el cuerpo técnico. Me gusta la forma de jugar… Resumiendo: me gusta lo que estoy viendo hasta ahora.

Pero ¿hay garantías de continuidad? No sé, estando Sudeva por ahí y sin haber cerrado las cuentas definitivamente, recurriendo de nuevo a los inversores, no puedo (no creo que nadie pueda) asegurar el futuro, pero, pese a ello, hay una cuestión que me tranquiliza: el presidente del club, Marcos López, ha dejado claro que si algo no le gusta dejará el club. Será la señal para abandonar el barco. Otros no lo hicieron y tragaron lo que no debían haber tragado.

Espero que no se dé ese momento porque el Olímpic necesita reencontrarse, reencontrarse con la ciudad y con los aficionados, queremos salir de la mediocridad de los últimos años.

Este miércoles hubo mejor entrada en la Murta que en muchos partidos de la anterior campaña. Este domingo se juega ya el primer partido. Repito lo escrito: esperanza, brotes verdes, ilusión.