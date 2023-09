Ocurrió durante el primer fin de semana de septiembre, en las fiestas de l'Olleria. La Policía Local detuvo a un hombre de 43 años y de nacionalidad extranjera que presuntamente había realizado tocamientos a un menor. Antes, un vecino del municipio que había presenciado lo ocurrido se peleó con el detenido, en una trifulca en la que también hay otras personas por en medio intentando separarlos. Las fuentes municipales consultadas han confirmado a Levante-EMV que "el individuo arrestado iba dando problemas por las comparsas. Tuvo una pelea con algunos vecinos. La Policía Local lo detuvo y pasó a disposición judicial. Está denunciado, ya que el menor agredido reside en l'Ollería". Las mismas fuentes confirman que el hombre ha sido visto ya por las calles del municipio, donde también vive.

Uno de los implicados en la pelea, que responde a las iniciales J. N. relata lo sucedido en un post publicado en un grupo relacionado con el pueblo de la Vall d'Albaida de la red social Facebook. Así, expone que el sábado de fiestas patronales estaba tomándose un cafe y un croissant en una cafetería antes de trabajar cuando sucedió todo: "Había una cola muy grande de gente esperando que los atendieran y el último de ellos era un joven de 14 años. Después de él llegó otro individuo de bastante más edad y se metió a continuación del joven. Cada vez se le aproximaba más. Yo estaba en primera fila viéndolo todo. En un momento dado estaba tan cerca del joven que sacó la mano del bolsillo y empezó a tocarle el culo cada vez con más intensidad, hasta que intentó meterle el dedo dentro y el niño muy asustado se quitó de la cola y huyó a la otra parte donde estaban sus amigos. Mientras tanto el hombre se quedó donde estaba haciéndole gestos obscenos con la lengua. Yo lo ví todo desde mi mesa, no se me va la cara del niño. Así que me levanté y que le dije que yo sí tenía su edad. Intentó empujarme y pegarme, así que reaccioné. Quién me conoce se puede imaginar mi reacción. Hasta que vino la Policía se me hizo una eternidad".

"Luego vinieron dónde estábamos yo y el menor y declaramos la misma versión. El sábado me llamó la Guardia Civil diciéndome si podía ir al juzgado de Ontinyent a declarar, fui con el niño y su padre. Lo contamos todo a la juez. La desilusión ha llegado esta noche cuando dos personas diferentes que viven cerca del individuo que han dicho que ya lo han visto por la calle" lamenta el mismo autor.

En los vídeos compartidos por redes sociales, se ve como el detenido se encara con algunas de las personas que están fuera del local mientras otro hombre intenta llevárselo hasta que al final participa en una pelea con otro adulto con camisa roja. En otro de los vídeos se puede observar la llegada de la Policía Local de l'Olleria al lugar de los hechos.