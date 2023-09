El Olímpic afronta este domingo (11.30h) el segundo partido de liga en Formentera del Segura ante el Thader, que no jugará en su campo habitual de Rojales, de césped natural, y el partido se disputará en una superficie de césped artificial y de dimensiones similares a la Murta, por lo que el equipo de Xàtiva no necesitará una adaptación especial.

Tras el primer partido ante l’Olleria (2-0), el trabajo del Olímpic durante la semana ha sido de recuperación. La primera sesión fue en gimnasio. De cara al partido de este domingo, el entrenador seguirá sin poder contar con el lesionado Jean Carlos, pero si podrá estar el setabense Aarón Cardós, sancionado, y Hugo, jugador de banda, ya tramitada su ficha federativa. Hasta el último momento se estará pendiente del estado de Rueda, Carles Vidal y Hugo, y si todos están en condiciones de jugar, el entrenador, Marcos Camacho, deberá hacer, por primera vez, una convocatoria. El técnico, en constante comunicación con los responsables económicos del club, sigue solicitando que se complete la plantilla al menos con un delantero y con un central más.

La hora del partido obligará a madrugar. Camacho confía en que el equipo no salga al terreno de juego sin la tensión necesaria. El rival recibió una goleada en la primera jornada, cayó 5-0 en Santa Pola, pero el técnico, que ha visto el partido dos veces, ha advertido de que “el resultado es engañoso, no refleja lo que dio en el terreno de juego” y por ello ha insistido durante la semana con los jugadores en que “sería un error pensar que va a ser más fácil. Tenemos que estar al 100%. No podemos permitirnos hacer el esfuerzo de jugar a esa hora de la mañana y no estar a tope”.

El técnico también advierte de la mezcla de jugadores veteranos y jóvenes del rival, donde su presidente es jugador. “Estamos a ganar tanto en casa como fuera. A nivel táctico igual que en la Murta pero, por el horario y el viaje tenemos que evitar perderlo en los primeros minutos”, ha explicado.

L’Olleria se estrenará en casa en la nueva Lliga Comunitat y lo hará recibiendo este domingo (18 horas) al CF Benidorm A. Tras la derrota del primer partido ante el Olímpic en Xàtiva, los de la Vall d’Albaida buscarán el primer triunfo, y ante su afición, en la nueva categoría. Enfrente tendrán a un Benidorm que llega de ganar por la mínima, 1-0, ante el FB Redovan en la primera jornada liguera.