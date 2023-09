Empate sin goles en Formentera del Segura ante el Thader de un Olímpic que mereció más. Fue el Olímpic el equipo que creó más ocasiones ante el Thader pero no se marcó, y si se marcó, como hizo Mauro Melo, se anuló. El entrenador Marcos Camacho ha declarado tras el encuentro que “hemos sido superiores en todos los aspecto al rival, pero al final el fútbol es hacer goles y nosotros si no lo hacemos no podemos marcar”. Cierto es que tras dos jornadas disputadas se mantiene la portería a cero.

Esa superioridad y las ocasiones creadas, pese al empate, han dejado contento al técnico, “contento con el equipo, porque aunque no hemos marcador, si alguien ha merecido ganar hemos sido nosotros”. No inquietó en exceso el rival, “no le podemos pedir más el equipo cuando ha parecido que ellos con el empate se conformaban”. Los jugadores que eran duda antes del encuentro, Rueda, Lucho y Carlos Vidal, pudieron jugar. Debutó Aarón Cardós. Tras la recuperación en gimnasio de ayer y la sesión de hoy en la Murta, el entrenador Marcos Camacho ha pedido al club que gestione el poder entrenar jueves y viernes en un campo de césped natural para adaptarse a la superficie del Manolo Macià de Santa Pola donde volverán a jugar un domingo por la mañana (11.30h), “un rival complicado, en una superficie complicada”. Lo del horario, lo tiene claro: “cuando jugaron entre ellos lo hicieron el sábado por la tarde, cuando juegan contra nosotros el domingo por la mañana. Si lo hacen para que no descansemos, nosotros descansaremos”. Lo de las ocasiones creadas y no materializadas sí que preocupa el cuerpo técnico y formará parte del plan de trabajo de esta semana, “habrá que trabajar más, sobre todo las finalizaciones, incluso a nivel mental. A ver si la próxima vez, con menos ocasiones, conseguimos ganar”. Camacho no estará en el banquillo ante el Santa Pola pues se le mostraron dos amarillas ante el Thader, la primera justa, como él mismo ha explicado y una segunda injusta pues al árbitro hizo suyas unas palabras que no pronunció desde el banquillo.