A las puertas de una nueva campaña que debería servir a los productores de aceitunas para reponerse tras la desastrosa cosecha del año pasado -cuando las persistentes lluvias castigaron especialmente al sector oleícola con una producción de mínimos- las intensas tormentas acompañadas de granizo que en los últimos días han azotado repetidamente a las comarcas de la Canal de Navarrés y la Costera están contribuyendo a empañar las buenas previsiones que se manejaban respecto al comportamiento del olivar, en pleno debate por los precios disparados del aceite de oliva.

Localidades como Enguera, Anna, Chella, Canals, l'Alcúdia de Crespins, Xàtiva, Montesa o Vallada volvieron a sufrir el domingo un episodio de pedrisco cuyas consecuencias sobre la superficie agrícola se están evaluando.

En CampoEnguera, una de las principales cooperativas valencianas dedicadas a la aceituna, confirman que el último temporal ha afectado a zonas de recolección con grandes extensiones de olivos tanto en Enguera, como en Anna o Chella, si bien habrá que esperar dos o tres días para que pueda concretarse con precisión el calibre de los destrozos.

Aunque la tormenta del viernes dejó en Enguera un granizo de gran magnitud que también dejó algunos daños, su impacto fue menor que el ocasionado por el pedrisco de este domingo, de menor tamaño pero descargado en una mayor cantidad y en una porción más extensa de terreno.

El gerente de CampoEnguera, Teodoro Mas, subraya que hasta la última semana las predicciones apuntaban a que esta sería una "buena campaña" de la aceituna, con una producción estimada de entre 5 o 6 millones de kilos, lo que significa una cosecha dentro de la normalidad (de media la entidad solía molturar 5,5 millones de kilos) pero que en la práctica no se registraba desde hacía un lustro. "Se preveía una buena campaña: los árboles estaban bastante bien cargados y en buen estado, iba a haber una producción como hace cuatro o cinco años que no veíamos, pero la climatología ha afectado a una parte de la cosecha y ahora tenemos que valorar las parcelas para ver la magnitud del daño", explica Mas a Levante-EMV.

Respecto la evolución de los precios, el director de la cooperativa señala que estaban acompañando a los productores, aunque aún es pronto y pueden sufrir alteraciones conforme avance la campaña, a la que oficialmente todavía le quedan unos días para iniciarse.

En la Costera, los oleicultores esperan recolectar en torno a un 50% o un 60% de una cosecha normal, un porcentaje que si bien no es el deseable se sitúa bastante por encima del 10% en que se quedó la producción del año pasado, y que obedece a la falta de lluvias de los últimos meses. La piedra del domingo dejará mermas en la producción de aceitunas en algunas zonas de Vallada, Montesa, l'Alcúdia de Crespins, Canals y Xàtiva, aunque no serán demasiado significativas debido a que en las áreas afectadas estos cultivos no están especialmente arraigados.

En julio, otro episodio de granizo en término de Vallada afectó hasta el 80% de la cosecha en algunas parcelas, si bien en aquella ocasión la tormenta fue muy localizada y no generó daños en una superficie extensa.

Incertidumbre con los precios

El productor de aceite de Vallada Julián Úbeda, vinculado a la Unió de Llauradors, subraya que los precios pueden variar de aquí al comienzo de la campaña. "Ahora son estratosféricos, pero a lo mejor las envasadoras dejan de comprar, hay especulación y suben más tarde si hay escasez de aceite".

En cualquier caso, en el sector auguran que los precios van a continuar estando altos hasta el año que viene, aunque los agricultores recalcan que más que en ellos esta situación repercute sobre todo en envasadodoras y comercializadoras. "El aceite no podrá venderse nunca como antes de la pandemia, porque tanto los fitosanitarios, como los fertilizantes, seguridad social, maquinaria y materias primas han subido una barbaridad", señala el oleicultor. "Se habla mucho del aceite, pero son todos los alimentos, no van a bajar porque todo está teniendo un coste mucho más elevado", incide Úbeda, pesimista respecto a la evolución de la agricultora observando el ritmo al que se abandonan los cultivos por falta de rentabilidad.

"El año pasado en la comarca tuvimos un 15% de producción de aceite: el problema es que no hay movilizaciones ni nos han apoyado las consellerias. Para la gente parece que el tema de la comida se haga en fábricas, se habla mucho pero no se apoya a la agricultura", ahonda.