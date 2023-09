El responsable de una empresa asentada en Benissoda y dedicada a la fabricación de almohadas se enfrenta a una posible condena de cinco años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, al no dar de alta en la Seguridad Social a ocho empleados de la fábrica que dirigía. Esta es al menos la pena que la Fiscalía pide en el escrito de acusación del juicio que este jueves sentará al empresario de València en el banquillo de la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan al pasado 30 de septiembre, cuando la Inspección de Trabajo constató que las ocho personas que se encontraban trabajando en ese momento en la factoría, ubicada en el polígono industrial de esta pequeña población de 456 habitantes de la Vall d’Albaida, lo hacían sin contrato, sin estar regularizados ni afiliadas a la Seguridad Social, lo que generaba un importante ahorro a la empresa.

La legislación considera esta infracción como grave o muy grave y puede acarrear multas de entre 3.126 y 10.000 euros. Si se demuestra que los trabajadores no están dados de alta, el empresario ha de asumir el pago de las cuotas que no hayan sido abonadas en todo periodo ilegal. Estas sanciones podrán incrementarse entre un 20 % y 50 % cuando se trate de más de dos trabajadores. Del mismo modo, el responsable de la infracción perderá todas las ayudas públicas recibidas hasta el momento y no podrá recibir más prestaciones durante los dos años siguientes.

Además, el código penal establece penas de cárcel de entre 6 meses y 6 años en función del porcentaje de empleados que no están dados de alta en una empresa, que en el caso de la firma de Benissoda era del 100 %.