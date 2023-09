34 aerogeneradores de entre 122 y 165 metros de altura distribuidos en dos parques eólicos que ocuparían 23 grandes parcelas de monte de origen rústico y uso agrario, junto con una línea de evacuación de la energía eléctrica de 18,4 kilómetros de longitud que recorrería los términos de Moixent, Vallada y Montesa, donde se conectaría con la subestación de Red Eléctrica.

Estas son las principales características del proyecto presentado por la compañía albaceteña Garmo Renovables 2020 IV, SL para desarrollar en la Costera uno de los complejos eólicos de mayor potencia (132 megavatios) de los que se encuentran en tramitación en el conjunto de España.

El inicio de la fase de consulta pública ha permitido conocer más detalles sobre una inversión que, sin embargo, se ha topado con sus primeros escollos antes de someterse al procedimiento de evaluación ambiental por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

El propio documento inicial registrado por la promotora y elaborado por una consultora especializada advierte de que 13 de los 34 aerogeneradores previstos (los correspondientes al parque eólico Moixent I) serían inviables y no recomendables en la ubicación planteada, en terrenos de la Canyada de Lucano, L'Horitojal, La barraca de Bernat y el Racó de Quitranera, puesto que se trata de zonas catalogadas como "no aptas" por el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, en las que existe una sensibilidad ambiental alta o media y un elevado riesgo de erosión. Además, tres aerogeneradores de esta misma agrupación no cumplirían tampoco la citada normativa al encontrarse a menos de 1 kilómetros de distancia de la urbanización Cumbres de Valencia.

El Parque Eólico Moixent II, situado al oeste, en las partidas de Lomas de la Higuera y Carreres del monte de la Solana, contaría con una mayor cantidad de molinos (un total de 21) que, según el estudio ambiental de la empresa, sí que serían viables desde el punto de vista técnico y económico, en un área con sensibilidad ambiental media-baja. Después de evaluar distintas alternativas en las proximidades, el documento sostiene que este emplazamiento sería en el que menos efecto barrera se generaría, dado que los aerogeneradores podrán estar "mucho más agrupados".

Todas las infraestructuras proyectadas se ubicarían dentro del Área de Importancia para las aves (IBA) Sierra de Enguera-Canal de Navarrés, por la presencia significativa de estos animales y la localización de rapaces mediterráneas como el águila perdicera (en declive) y la culebrera europea, el halcón peregrino, el águila calzada y el búho real. El estudio, sin embargo, sostiene que "dado que se trata de una zona arbolada y poco alterada, la persencia de estas especies está asegurada". En el mismo ámbito se identifican 116 especies animales, 15 de ellas mamíferos y 86 de aves. Entre ellas hay una especie en peligro y varias catalogadas como vulnerables, como el gallipato, la lechuza común o el murciélago ratonero.

Respecto a la flora, en la ubicación del parque eólico predominan los pinos y aparecen otros tipos de ecosistemas como jaral, garrigas de Quercus coccifera o brezal mediterráneo.

Espacios protegidos

La zona seleccionada para el parque eólico se inscribe dentro de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 y en Hábitats de Interés Comunitario. A 1,1 kilómetros al noroeste de los parques está el Barranco de la Hoz, un paraje natural protegido.

El documento inicial del proyecto considera que os parques podrían llegar a provocar un efecto barrera en la fauna o flora local o avifauna en migración.

El estudio prevé impactos por ruido y polvo durante la fase de construcción y una afección sobre la avifauna principalmente vinculada a la línea eléctrica aérea. El impacto sobre el paisaje también será "muy significativo", al situarse los molinos en lo alto de una montaña, aunque con otras alternativas valoradas se incrementaría. Según la empresa, el trazado de evacuación escogido también es "la propuesta más larga y costosa" pero con menor impacto sobre la flora, al transcurrir en gran medida por zonas de campo de cultivos. Pero también atravesará el cauce de un arroyo, cinco barrancos y el río Canyoles en varias ocasiones. Las parcelas de los aerogeneradores se encuentran adyacentes a la carretera CV-589, por lo que su acceso sería sencillo.

El parque Moixent II será visible desde Navalón y desde las carreteras CV-590 y CV-589. El documento inicial sometido a consulta considera que estos parques podrían llegar a provocar un efecto barrera en la fauna o flora local o avifauna en migración. Por eso se plantean una serie de medidas preventivas desde la fase de construcción, para mitigar los efectos negativos y proteger a la flora y la fauna. Tanto la línea como los molinos se suman a una acumulación de grandes infraestructuras en tramitación en la zona que se han topado con el rechazo de los municipios que las acogen, como la presa de Montesa o la macrolínea desde el parque solar de Almansa hasta la subestación de esta localidad.