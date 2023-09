La jornada tres de la Tercera división se abrió el sábado para los equipos de la Vall d'Albaida. El Ontinyent 1931 viajó hasta Sant Vicent del Raspeig para medirse con el Jove Español. Tras las dos primeras jornadas disputas, Roberto Bas, dio entrada en el once titular al guardameta Dani Cerdà, que en la primera parte tuvo que intervenir en una ocasión para evitar el gol del Jove. Fue superior el Ontinyent 1931 y el extremo natural de Benimarfull, Juanjo Calvo, disfrutó de una de las ocasiones más claras junto a un lanzamiento de Chimo Reig. Sin goles llegó el encuentro al descanso. El Jove Español le dio la vuelta a la moneda y en la segunda parte fueron superiores a los blanc-i-negres. La suerte y Dani Cerdà evitaron la victoria local. Salero tuvo en sus botas la ocasión más clara del partido en rematar a portería vacía un balón que finalmente no entró. Poco después fue el guardameta Dani quien mantuvo su portería a cero. Hasta el último minuto mantuvo el Ontinyent 1931 el susto en el cuerpo con un Jove que lo intentó hasta el final. El próximo fin de semana el Clariano recibe al Patacona CF, un equipo que aún no sabe lo que es puntuar en esta liga.

El domingo fue el turno para el Atzeneta que repetía como local, recibía al CD Burriana y querían sumar la primera victoria en el Regit. La forma de empezar el encuentro fue inmejorable. Salva Martí mandó un balón por encima de la defensa con mucha sutileza y Casti recogió el esférico para abrir el marcador (1-0). Llegó el segundo tanto, pero lo anuló el colegiado por posición antirreglamentaria. El encuentro se volvió loco por momentos, pero el Atzeneta defendió bien el resultado. En el tramo final de la primera parte, intervino Ferri para evitar el gol visitante y con la ventaja mínima se llegó al descanso. Tras el paso por los vestuarios, el Atzeneta siguió creciendo dentro del campo y Berna Ballester fue dando entrada a hombres de refresco. Borja Encada tuvo el segundo gol de cabeza, pero no encontró portería, aunque la insistencia del extremo taronja tuvo recompensa. Encada recogió el esférico en el área, recortó, se perfiló y disparó al fondo de la portería para anotar el segundo (2-0). Los de la Vall d'Albaida eran claros dominadores del juego e Iván García con una jugada individual intentó hacer el tercero. El Burriana quería recortar distancias, pero no conseguían generar peligro suficiente. Los de Berna Ballester suman los primeros tres puntos en su feudo.