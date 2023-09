Otra vez Gio. El Olímpic igualó un tempranero gol a la contra del Santa Pola, conseguido en los primeros minutos de partido, por mediación de Gio que, después de tres jornadas de liga, es el único goleador del equipo de Xàtiva. Segunda salida consecutiva del Olímpic que, como ha explicado el entrenador, Marcos Camacho, tenía muchas situaciones no favorables, “nos ha costado adaptarnos a la superficie, los primeros veinte minutos. Entre el viaje, que te levantas pronto, el autobús, el terreno de juego que extrañas, su estado, que somos de los que les gusta tener el balón, y que ellos en el balón dividido, sobre todo el alto, tienden a ganar el encuentro hay que reconocer que ha sido complicado. Va a ser un campo donde va a ser difícil puntuar. Lo importante es no perder. Si nos hubiéramos adaptado antes tal vez el resultado hubiera sido otro”, ha declarado.

El técnico setabense manifestaba que “nos ha faltado movilidad con el balón, sobre todo en el ataque, tanto por bandas como por dentro”. Pero, tras el cómputo general, considera que podría haberse llevado los tres puntos en juego, “si contamos todo lo que ha pasado, si tuviera que haber ganado uno, creo que tendría que haber sido el Olímpic pese a que ha habido minutos en los que ellos han sido mejores”.

El Olímpic sigue invicto después de tres jornadas de liga, saldando con empates los últimos dos desplazamientos. Los de Xàtiva, sabedores de que iba a ser un partido de desgaste físico, acabaron jugando con dos delanteros, los dos de los que dispone: Mauro Melo y Gio. Mauro Melo disputó su primer partido completo. El jugador llegó a finales de agosto, por lo que está en su cuarta semana de trabajo. Él mismo ha reconocido que cada vez está mejor. Ha manifestado que tiene una “conexión especial” con Gio, a quien ha elogiado, y se ha mostrado encantado, tras la situación vivida este verano en el Gandia, que era su primera opción, de formar parte de un “histórico” donde hay “un grupo de jóvenes que marcan un fuerte ritmo al que mantiene un grupo de veteranos como Santi, Carles Vidal, Rueda o yo mismo”. Es optimista de cara al partido del domingo ante el Benidorm esperando contar con el apoyo de los aficionados en la Murta.

Camacho lo tiene claro, “la motivación es jugar en casa, nos visita un equipo hecho para ascender, pero seremos once contra once. No se miran nombres”. En las filas del rival un ex del Olímpic que se está convirtiendo en su mejor delantero: Matías Aquino.

Por su parte, l'Olleria CF cayó derrotado por 2-1 en su visita al CF La Nucia B. Los de la Vall d'Albaida se vieron superados por el filial de La Nucia, que hasta ese partido no había conseguido una victoria en la liga, al perder en la jornada inaugural y empatar la jornada anterior. En el partido, los locales se pusieron por delante con dos goles en la primera parte. L'Olleria recortaba distancias con un gol de Raúl Mollá en el minuto 65 y, aunque buscó el empate hasta el final, finalmente cedió por 2-1. Es la segunda derrota de los de José Jaime Alemany, que la pasada jornada ganaron al Benidorm por 3-1. El próximo domingo reciben al Tavernes de la Valldigna en La Solana.