Una presidencia rotatoria entre Compromís y PP. A falta de pocas horas para que se constituya la nueva Mancomunitat de la Vall d'Albaida esta es la oferta que ha puesto encima de la mesa Ens Uneix, el partido que tiene la llave de la investidura en un organismo en el que ningún partido tiene una mayoría clara.

La formación comarcalista ha anunciado su apoyo a la candidatura del alcalde de Albaida Alejandro Quilis (Compromís) en el pleno de este miércoles, con la idea de que este asuma las riendas del ente durante la primera parte del mandato y ceda el testigo al alcalde de l'Olleria, Ramón Vidal (PP) en el ecuador del mismo.

Los populares no ven con malos ojos la iniciativa pero no confirman su posicionamiento a la espera de la reunión prevista para esta tarde, mientras que desde Compromís aseguran que no comparten el modelo expuesto por los independientes y subrayan que el PP no se ha puesto en contacto con ellos "en ningún momento".

El planteamiento de Ens Uneix implicaría incorporar a todas las fuerzas políticas en la junta de gobierno de la Mancomunitat, con 4 representantes para el partido más votado (el PP) y tres para el resto. Además, la vicepresidencia primera se alternaría también entre el PP y Compromís, mientras que la segunda sería para Ens Uneix y la tercera para el PSPV.

Desde el partido que encabeza Jorge Rodríguez defienden la voluntad de "recuperar el espíritu de unidad y consenso de los inicios del ente", con el objetivo -apuntan- de "sacar a la Mancomunitat de la parálisis", de profesionalizarla y de que sea una entidad lo más útil posible, con puntos prioritarios como la solución del conflicto de la basura o la necesidad de ajustar la representatividad de los municipios en el ente a su peso poblacional. Por eso, piden a todas las partes “una actitud generosa”, para favorecer que el nuevo gobierno "salga adelante por unanimidad".

Ruptura de bloques

Ens Uneix pone el foco en que su oferta implica renunciar a la presidencia del organismo, que se barajó como una opción a la que el PP estaba dispuesto en el marco de las negociaciones, dado que la suma de ambas formaciones daría un resultado ajustado para asegurar la investidura, teniendo en cuenta que los populares fueron los más votados. Pero la formación independiente sostiene que es momento de "romper bloques" y de "dejar a un lado el sectarismo", para que "todos los partidos remen en la misma dirección".

Ens Uneix tiene 11 representantes en la Mancomunitat de la Vall, por los 23 del PP, los 14 de Compromís, los 14 del PSPV y lo seis de otras agrupaciones independientes. El PSPV planteó hace unos días alternar la presidencia entre dos bloques (PP-Ens Uneix y PSPV-Compromís), con un año para cada formación, pero este martes Compromís ha propuesto a Alejandro Quilis como presidente de la Mancomunitat. Aunque empatan a representantes, los valencianistas obtuvieron más votos en las últimas elecciones municipales que el PSPV en la comarca. Por eso Ens Uneix ve "lógico" que asuman la presidencia durante dos años para dar más estabilidad al ente.

Después de conocer el comunicado hecho público este martes por Compromís, Ens Uneix ha anunciado que el de esta formación “es un planteamiento en el que coincidimos en aspectos claves como la necesidad de contar con un equipo técnico estable para mejorar la gestión, y establecer una hoja de ruta prioritaria donde se revisan los estatutos para garantizar una representatividad mejor proporcionada para los municipios”.

El PP celebrará esta tarde una reunión para abordar su posicionamiento en el pleno de mañana. Aunque no avanza acontecimientos, Ramón Vidal se muestra convencido de que entre todos los partidos serán capaces "de ponerse de acuerdo para trabajar por el conjunto de los pueblos", dejando a un lado los colores. "La prioridad tienen que ser las personas, no los partidos", subraya Vidal, que recuerda que el PP fue la fuerza más votada en los comicios con 16.000 votos seguida de Compromís (10.000) y el PSPV (8.000). Los populares no se cierran a nada "si sirve para trabajar por que la Mancomunitat avance", aunque Vidal hace hincapié en que sería necesario limar algunos flecos y "cerrar temas del pasado",criticando el trato que recibió su partido en la oposición. "Se tiene que pasar página", incide, reiterando la importancia de impulsar la institución comarcal "por su proximidad a los pueblos".