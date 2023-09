Navarrés protege Playamonte con sanciones de hasta 1.200 euros

El Ayuntamiento de Navarrés ha impulsado una ordenanza aprobada definitivamente esta semana que tiene como objeto regular y favorecer la actividad de baño en el área recreativa de Playamonte, ofreciendo a los bañistas total seguridad en cuanto a las condiciones del espacio, recientemente convertido en la primera playa de interior valenciana en obtener la bandera azul de calidad.

La normativa establece un régimen sancionador que prevé multas de hasta 1.200 euros por el mal uso de las instalaciones, que este verano han registrado un récord de visitantes con el aforo lleno muchos días. Con este importe podrán castigarse las infracciones muy graves cuando su autor ha cometido hasta tres transgresiones graves del reglamento en un espacio temporal de separación de dos años o menos.

También se prohíbe el acceso a la playa con envases de vidrio y fumar en la arena y en las pasarales de acceso.

Entre las infracciones graves, que contemplan la imposición de sanciones de entre 300 y 600 euros, se incluyen actitudes como cazar, perseguir o molestar a cualquier tipo de animal en las zonas verdes y en el río, así como tirar a la zona del baño residuos, cascotes, papeles, plásticos, grasas o productos que puedan contaminar el agua. También son incumplimientos graves prender fuego en lugares no autorizados, acampar en lugares no destinados a estos fines, dañar árboles o atar a los mismos hamacas, bicicletas o cualquier otro elemento, hacer pintadasd entro y fuera del mobiliario urbano o la celebración de fiestas o actos sin permiso municipal, así como la entrada y circulacióne vehículos en el parque.

Pescar en la playa en temporada de baño o molestar a los demás bañistas con juegos o deportes en sitio y forma no adecuada son actitudes susceptibles de sanciones de hasta 300 euros

Las infracciones leves se castigarán con multas de 100 a 300 euros. En este capítulo figuran comportamientos como usar aparatos de música con un volumen elevado cuando se perturbe la tranquilidad del resto de visitantes, pescar en la playa en temporada e baño, no cumplir las instrucciones sobre el uso de la zona de playa que constan en la cartelería informativa, no atender las indicaciones del personal municipal, molestar a los demás bañistas con juegos o deportes en sitio y forma no adecuada o permanecer, transitar y pasear con perros, caballos y otros animales por la playa o por el interior de las zonas ajardinadas y parques infantiles en temporada de baño.

Perros con correa y prohibido fumar

La ordenanza, que consta de 39 artículos, también obliga a los propietarios de perros a llevarlos con correa cuando pasean por la zona, evitando causar molestias a otras personas y recalca que los causantes del deterioro o destrucción del mobiliario urbano existente en todo el parque y en los asesos y vestuarios serán responsables no solo de resarcir el daño producido sino que además serán sancionados administrativamente.

La normativa también establece que las redes de servicoi que tengan que atravesar las zonas verdes de Playamonte deberán hacerlo de forma subterránea, debidamente canalizadas y señalizadas. Para mantener la uniformidad en todas las instalaciones de las playas, chiringuitos y terrazas serán del modelo homologado que apruebe el ayuntamiento. La corporación municipal se compromete a su vez a mantener en condiciones adecuadas las instalaciones y a vigilar la calidad del agua.