El Olímpic debe ser “más valiente” que nunca ante el Benidorm. Sin bajas respecto a los últimos partidos en la plantilla, con el único inconveniente de Carlos Vidal con una lesión, una fisura en la muñeca, el partido se juega este domingo desde las 17 horas en la Murta de Xàtiva, después de haber jugado las dos últimas jornadas como visitante ante el Thader y ante el Santa Pola.

Si no hay problemas, un jugador deberá quedar fuera de la plantilla. En la primera jornada, ante l’Olleria, la Murta registró una de las mejores entradas de la temporada que el club setabense quiere igualar o superar. En este sentido, se ha hecho un llamamiento especial al alumnado de la escuela InterXàtiva para que acudan con sus familias.

En lo deportivo, el Olímpic afronta un partido muy complicado, ante un rival con una excepcional plantilla. El entrenador, Marcos Camacho, lo tiene claro: habrá que ser “más valiente” que nunca. Camacho ha reconocido que, hasta ahora, después de tres jornadas, el balance es positivo, “después de una pretemporada atípica el equipo se ha adaptado bien, fuimos superiores ante el Thader y en Santa Pola, si no hubiéramos estado flojos en los primeros veinte minutos, podíamos haber vuelto con otro resultado”. De momento el equipo sigue invicto. Únicamente un equipo, el Dénia, ha ganado los tres primeros partidos de liga.

El Benidorm, por presupuesto y plantilla, es candidato al ascenso. En sus filas un ex del Olímpic, Matías Aquino, en racha y único goleador del equipo rival de los de Xàtiva. Por cierto, también Gio lo es en el Olímpic. “Si nos planteamos marcajes ante la peligrosidad de un jugador rival deberíamos marcarlos a todos. Vamos a intentar ser nosotros mismos. Tienen mucha calidad y los errores se van a pagar caros. La clave puede estar en disputarles el balón, no regalárselo para no correr durante los noventa minutos, tenerlo mas que él, y dado que son muy ofensivos si recuperamos el balón debemos ser rápidos en la transición de defensa a ataque”. El entrenador no tiene un sistema predefinido sino que se adapta al rival, y lo tiene claro: “el domingo el equipo va a ser mas valiente que nunca”. Necesario será el apoyo de la afición, “tenemos ganas de jugarlo, por volver a casa y hacerlo ante nuestra afición. Ante l’Olleria salimos muy contentos, ahora queremos corresponderles y que cada domingo sea así”, ha declarado el técnico.

L'Olleria también juega esta jornada en casa y este domingo a las 17:30 recibe en La Solana a la UE Tavernes de la Valldigna. Los de la Vall d'Albaida buscarán resarcirse de la derrota por la mínima (2-1) en el feudo de La Nucía B. Los de José Jaime Alemany quiere darle un nuevo triunfo a la afición, después de ganar en la segunda jornada, en casa, precisamente ante el Benidorm, próximo rival del Olímpic.