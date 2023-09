Volvemos a la Murta! Allá por el mes de agosto, cuando hablábamos de la temporada que íbamos a jugar se nos hacía la reflexión de un calendario, para empezar, muy complicado: se empezaba contra un l’Olleria que nos superó la pasada temporada, luego dos desplazamientos y para rematar el inicio, de nuevo en casa contra uno de los candidatos, por presupuesto y jugadores, al ascenso, el Benidorm. O sea: que sería entendible tener un cero en el casillero de los puntos tras estas primeras jornadas disputadas.

Pero no es así. El equipo suma 5 puntos, con cuatro goles a favor y uno en contra, y se mantiene invicto, y si bien no ha ganado los dos últimos partidos ha tenido más ocasiones que el rival, y ha evidenciado un estilo de juego que nos gusta: ambicioso, físico, colectivo, identificable. Así que, por nosotros, no tenemos que estar preocupados pues estamos en la senda buena. Por los demás tampoco en exceso. Sólo son tres jornadas de liga, pero de momento, salvo el Dénia, ningún equipo ha ganado los tres partidos, y en el caso de nuestro propio rival, el Benidorm, ha sudado para ganar, ha perdido un partido y ha ganado porque Matías Aquino ha recuperado el olfato de gol que no tuvo en Xàtiva.

Nadie va a tener fácil ganar. Y al Olímpic no va a ser fácil ganarle. Ha dicho Mauro Melo esta semana que el equipo puede ganar a cualquiera, y le creo. Este domingo hay de todo en Xàtiva. La cita es a las cinco de la tarde en la Murta. Hay que hacer buenos los dos empates a domicilio, convencer a los asistentes para que repitan, porque solo así vamos a tener alguna opción de sobrevivir deportivamente y socialmente. ¡Partidazo!