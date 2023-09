El patrimonio de Xàtiva en la Lista Roja

Publicaba el alcalde de Xàtiva, con motivo del Día Mundial del Turismo, que se aprovechara para disfrutar del patrimonio de la ciudad. Difícil disfrutar de buena parte del patrimonio histórico-artístico setabense teniendo en cuenta, además del escaso horario y la imposibilidad de visita, el estado en el que se encuentran muchos edificios, conjuntos y espacios monumentales.

La denuncia sobre el estado de la muralla norte del castillo, con un enorme boquete, peligroso además para la integridad de los visitantes que circulan por el mirador almenado, junto con el estado de abandono, durante todo el año, de los baños árabes del siglo XIII, inundados, al parecer por un reventón de la red municipal de agua, y con grafitis delictivos en sus antiguos muros, de los que sólo se acuerdan «para la galería» los responsables municipales, al igual que de los cerrados restos del ninfeo romano, en ese día mundial del Turismo, tampoco invita a disfrutar del patrimonio monumental setabense.

Como la reciente inclusión de la casa-palacio del Barón de Sacro-Lirio, entre las calles Engai —una auténtica zona cero del deterioro histórico patrimonial de la ciudad, sin actuación desde hace decenios— y la de Àngel, del conjunto histórico-artístico de la ciudad, en la Lista Roja de la asociación de defensa y promoción del Patrimonio Español en peligro, Hispania Nostra, que eleva a nueve los edificios del conjunto histórico de Xàtiva incluidos en esta lista. Son muchos, y en poco tiempo, los bienes inscritos en grave situación de pérdida de elementos patrimoniales, o incluso riesgo de desaparición, en una ciudad histórica y monumental como Xàtiva, lo que debería ser motivo de decidida actuación, global y coordinada con la Generalitat Valenciana, de los gestores municipales, y de exigente reclamación por la sociedad setabense. Y la previsión es que se sigan sumando edificios históricos en mal estado a la Lista Roja.

En la ficha de inscripción en la Lista Roja de la casa-palacio del Barón de Sacro-Lirio se indica que es de propiedad municipal, que permanece deshabitado, sin mantenimiento y sin uso y que no tiene protección específica más allá de su inclusión en la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del Conjunto Histórico-Artístico. ¿Se encuentra incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Xàtiva, actualizado e informado por la conselleria con competencia autonómica en materia de Cultura, que contempla la legislación en materia de Patrimonio Cultural? Continua la ficha mencionando que el edificio ha sido «vandalizado» –más bien objeto de delito- y ha perdido parte de la cerámica de los sotobalcones, datada en el siglo XVIII.

Es grave la situación del valioso patrimonio histórico de la ciudad, dado su deplorable estado. La inacción municipal, con declaraciones, cuanto menos sorprendentes, del concejal delegado de Urbanismo —que no de Patrimonio Cultural y centro histórico— sobre la actuación, en el palacio: «…de momento, no entra en nuestros planes de futuro, a corto plazo», no puede limitarse al requerimiento a la propiedad —¿Se requerirá el Ayuntamiento a sí mismo?— que no los atiende, por diversas causas, retrasando una ejecución subsidiaria que evitaría pérdidas irreparables en edificios históricos relevantes del legado monumental setabense. Es la triste ineficacia política, adornada del tradicional, grandilocuente y vacío discurso sobre el gran patrimonio histórico que tiene la ciudad, sin una creíble hoja de ruta planificada por partidos, agentes sociales, económicos y culturales, con verdadera voluntad de dotarla, aplicarla y exigirla, gobierne quien gobierne, en el eficiente marco operativo del ya treinta años retrasado Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Xàtiva, que sigue sin ver la luz definitiva. Que deja patente la incapacidad para la conservación de un patrimonio cultural único, sin buscar solución, con medios internos y externos, tratando de captar recursos que contribuyan a paliar su creciente y peligroso deterioro. Como se puede leer en la página de Hispania Nostra la cita de John Ruskin: «Cuidad de vuestros monumentos y no tendréis necesidad de restaurarlos».