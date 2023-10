La entidad Hispania Nostra ha incluido en la «lista roja» de Patrimonio dos nuevos emplazamientos históricos pertenecientes al término municipal de Xàtiva: los baños árabes del Raval y el Molino Sarrampedra. Desde la entidad exponen que se trata de un listado que recoge «aquellos elementos del patrimonio cultural español que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores, con el objetivo de darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración».

Los baños árabes de Xátiva, situados en la antigua morería o Raval de la ciudad, están datados en el siglo XI. Tras quedar ocultos por construcciones posteriores, fueron recuperados y «calificados como el mejor ejemplo de baños árabes existente en la Comunitat Valenciana». Aunque ha habido varios intentos al respecto, no cuentan con protección específica. La asociación cultural Amics de la Costera ha registrado en tiempos recientes una instancia en el Ayuntamiento de Xàtiva para que el consistorio promueva su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Nacho Reig, teniente de alcalde Urbanismo de Xàtiva, valoró ayer la situación del emplazamiento tras ser consultado por Levante-EMV: «Cuando se hizo el desarrollo urbanístico se respetaron las ruinas y se hizo una cubierta metálica. La propuesta de Amics de la Costera no es mala, pero es un tema que depende de la valoración de los técnicos. Se ha de ver lo que queda y se pueda poner en valor. No hay un proyecto actual. Se hizo la cubierta y acabamos de pagarla al entrar a gobernar hace ocho años. El entorno se ha señalizado, limpiado y cuidado y se organizan visitas como la coordinada durante el pasado Día del Turismo».

Desde Hispania Nostra defienden que los vestigios «sufren» en episodios de lluvia torrencial pese a la cubierta metálica: «En la actualidad, el yacimiento no tiene regulado un régimen de visitas, está abandonado y cuenta con vegetación creciendo entre sus restos», lamentan.

El molino expoliado

El Molino Sarrampedra es el segundo edificio setabense que ha entrado en el catálogo de Hispania Nostra. Desde la entidad cultural comentan que la existencia del molino está documentada desde el siglo XIX, «aunque algunas fuentes indican que podría ser anterior». También recuerdan que ha sido calificado por el profesor Jorge Hermosilla como «el mejor ejemplo de molino hidráulico de la comarca de La Costera».

A su vez, explican que «como consecuencia del fervor de la burbuja del ladrillo estuvo a punto de ser derribado por el ayuntamiento de Xàtiva» con Alfonso Rus de Alcalde. «Sin embargo, la fuerte oposición popular, unido al informe de la Comisión de Legado Histórico y Artístico obligó a paralizar el derribo», argumentan.

Nacho Reig confirmó que el edificio está muy deteriorado en la actualidad:«Es un antiguo molino, que ha sido expoliado, no queda nada de valor como podía ser la maquinaria que albergaba. No se ha planteado su recuperación. Es propiedad del Ayuntamiento y hace muchos años que no se hace nada. Nuestra intención no es derruirlo, pero tampoco contamos con planes de recuperación a corto o medio plazo».