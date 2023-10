Se inició como concejal al comienzo de la legislatura pasada, en 2022 se convirtió en uno de los alcaldes más jóvenes del territorio valenciano y hace una semana añadió a su fulgurante trayectoria política una nueva responsabilidad: la de presidir la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, un órgano con 36 años de historia que agrupa a 34 municipios y que ofrece una amplia cartera de prestaciones que van desde la recogida de la basura hasta la gestión de la perrera comarcal pasando por la organización de eventos culturales de renombre como la Mostra de Titelles, el concurso de literatura erótica o l'Aplec de Danses. Quilis ha sido investido para llevar las riendas de un ente sin mayorías claras donde los bloques están obligados a llegar a acuerdos globales.

¿Cuáles han sido sus primeras impresiones en los días que lleva como presidente?

Económicamente la Mancomunitat está saneada; hay dinero en caja y remanentes, pero lo que he notado es una falta de atención hacia los trabajadores. El personal me ha manifestado bastante quejas. Integramos a los trabajadores sociales de los municipios para dar el servicio comarcal, pero hay diferencias entre ellos y quieren una equiparación salarial. En estos días estoy trabajando sobre todo con los trabajadores y sus representantes, tocando el nervio laboral de la Mancomunitat. Hay 110 empleados y tienen bastantes demandas, en materia laboral convendría sentarse más con ellos y ver sus reivindicaciones. La Relación de Puestos de Trabajo de 2022 está prácticamente por desarrollar todavía.

¿Y qué otras prioridades quiere encarar de manera más inmediata?

Es necesario adaptarse a la ley de mancomunidades de 2018 para ajustarse a la realidad actual, porque si no no se puede continuar funcionando. Nuestros estatutos son de 1987, han pasado 30 años y tenemos que hacer que la Mancomunitat sea más dinámica y que los pueblos tengan más participación en ella. Ahora estamos centrados en la constitución de los órganos de gobierno, para ver cómo funciona la entidad más allá de su presidente, porque hay que comenzar a trabajar. El segundo eje que ya estamos explorando es la tecnificación de la Mancomunitat: hace falta un equipo técnico dedicado a la entidad, estamos hablando con el secretario para ver cómo podemos ir poco a poco tecnificándola.

También es partidario de adecuar la representación dentro del órgano al peso poblacional de cada municipio.

Sí, pero para eso hay que modificar los estatutos y pasar a ser una entidad de ámbito comarcal. Es un trámite largo.

La de la Vall d’Albaida es la mancomunidad más endeudada de la C. Valenciana, con un pasivo 1,5 millones al cierre de 2022 que ha aumentado en los últimos 4 años. ¿Le preocupa esa situación?

Siempre nos ha preocupado el tema del deuda. La obligación primero es pagar a los bancos y luego las nóminas y a los proveedores, pero como comentaba no tenemos problemas de tesorería. El año que viene la Mancomunitat extingue el préstamo ICO contraído para saldar facturas y ese pasivo comenzará a reducirse. Estamos cumpliendo con las obligaciones e iremos revirtiendo esa situación tan mala.

El equilibrio de poder está muy ajustado en la nueva Mancomunitat. Los votos de Ens Uneix posibilitaron su investidura, pero tanto este partido como el PP apelan a los resultados electorales y exigen una representación que daría la mayoría a ambas fuerzas. ¿Cómo va a resolverse el rompecabezas?

Estamos pendientes de una reunión interna y primero mantendremos otra con el PSPV como socio preferente. La junta de gobierno tiene que ser un reflejo del pleno porque la ley nos obliga, pero nos gustaría que la mayoría fuera progresista. Estamos abiertos a todas las propuestas, aunque la suma de 4 representantes para el PP y 3 para Ens Uneix rompe con el discurso de este último partido, porque así se aseguran control de la Mancomunitat. Tiene que haber un control, pero queremos que sea de consenso y de trabajar todos unidos. Hace falta que todos no entendemos y necesitamos propuestas que quieran unir y sumar para la junta de gobierno. Primero haremos el trabajo interno y plantearemos una propuesta que seguramente irá enfocada a un reparto más proporcional de escaños en la junta de gobierno, intentando que la mayoría progresista pueda llevarse a término, pero tenemos que hablar con el resto de partidos.

¿Ve realmente posible llegar a un entendimiento entre bloques?

La Mancomunitat nace con un espíritu de unión comarcal, de ayudarnos todos los pueblos pequeños y grandes, y eso tiene que volver al ente. Tenemos que reformar el sistema de servicios que se prestan escuchando a los pueblos: hay algunos que me piden que haya un departamento de asesoría urbanística porque hay ayuntamientos no lo tienen. Debemos ampliar la cartera de servicios porque tenemos margen para hacerlo, pero para eso tenemos que trabajar con cohesión.

El voto de Ens Uneix al PP para la vicepresidencia primera frustró su acuerdo con el PSPV. ¿Cómo puede condicionar la gestión ese contrapeso ideológico?

Si los partidos tienen una voluntad real de consenso y de trabajar por la Mancomunitat no habrá ningún problema en que haya un vicepresidente del PP. Queremos que todas las fuerzas tengan peso en la gestión, entendemos que si todos los partidos tienen vicepresidencias, tendrán capacidad de gestión y decisión y no será complicado gestionar la Mancomunitat para hacer posible esa gestión de consenso. A priori no parece un problema.

El PSPV pide gestionar Cultura y Turismo. ¿Es algo cerrado a cambio de sus votos?

Es cierto que lo pidieron, pero no hemos llegado al punto de repartir las delegaciones. Primero hay que conformar la junta de gobierno y luego ya hablaremos de las áreas que gestiona cada partido. Del pleno tenía que salir el consenso sobre el qué y no sobre el quién, y el qué eran las prioridades de gestión. Aún no tenemos propuestas, nos gustaría que todos los partidos tuvieran delegaciones.

La Mancomunitat tiene un conflicto enquistado con la concesionaria de la basura, que reclama unas cantidades económicas, y a la vez está pendiente de licitar el nuevo contrato de los residuos con división de opiniones sobre cuál ha de ser la hoja de ruta. ¿Cómo piensa abordarlo?

El contrato con Recisa está vencido y hay una parte judicializada. Dentro del contrato hay que ver cómo quiere caminar la Mancomunitat en el sentido de los residuos. La nueva ley nos obliga a revertir el coste de los residuos en el ciudadano y eso va a suponer un incremento notable en los recibos. Con los pies en tierra, tenemos que ver cómo podemos llevar a término esa licitación de la manera que menos afecte a los vecinos y explorando posibilidades como la del servicio puerta a puerta. Quiero mantener una reunión con los gerentes de Recisa para ver qué ideas tienen ellos, porque llevan décadas recogiendo la basura y son quienes conocen la realidad. Tenemos que escucharlos. Estamos avanzando hacia el quinto contenedor y a lo mejor los contenedores que tenían los pueblos pierden sentido y hay que volver al Plan de Minimización y al puerta a puerta.