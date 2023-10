Nos faltan puntos. Transcurridas cuatro jornadas de liga el Olímpic suma cinco puntos. Pocos. Aquellos que han visto los cuatro encuentros disputados aseguran que en casa hemos dejado escapar al menos un punto porque el Benidorm, pese a su potencial, no fue mejor que los de Camacho; y fuera de casa podíamos haber ganado los dos partidos, cuatro puntos más (o vamos a dejarlo en dos). Sean dos o cuatro, el Olímpic no tiene los puntos que corresponden con su juego.

Ante este hecho no vale lamentarse: agua pasada no mueve molinos. Más bien toca pensar que, si hemos jugado bien, si nadie ha sido mejor que nosotros, si solo nos ha faltado algún gol, entonces, debemos pensar que vamos por el buen camino y que con perseverancia la recompensa llegará. ¿Inocente el planteamiento? Puede ser. Pero, no puedo quedarme en la resignación, porque las malas noticias llegan solas.

Y en ese sentido al Olímpic le esperan, me temo, alguna que otra mala noticia. Nos gusta el Olímpic, nos gusta cómo juega, hay buen ambiente en la Murta, se ha recuperado aficionados y aficionadas, los directivos «de aquí» están buscando dinero, patrocinadores, hasta debajo de las piedras.

Se están poniendo buenas piedras con mucho esfuerzo, la pena es que, siempre presente, está la amenaza de los incumplimientos, que el cemento que nos han vendido sea defectuoso, y que esas piedras sean fáciles de derribar. No quiero ya ponerme negativo. Si ganamos será más difícil derribarlas, así que, este sábado, el Olímpic debe, necesita ganar, por ellos y por nosotros.