El Consell entierra la planta solar de Aielo que afectaba al paraje de Cairent

La Generalitat ha dado carpetazo definitivo a la inversión de 26 millones de euros promovida por una compañía fotovoltaica que proyectaba un parque solar de 65 hectáreas de extensión con 86.190 paneles en el paraje de Cairent de Aielo de Malferit tras los informes desfavorables en materia de ordenación del territorio y paisaje que advertían de la incompatibilidad de la actuación con la conservación de los valores ambientales en la ubicación planteada.

La Dirección General de Energía y Minas de la Conselleria de Economia e Innovación ha emitido una resolución por la que desestima la concesión de los permisos administrativos que solicitaba la empresa VF Renovables, 29, SL para declarar la instalación de energía eléctrica de utilidad pública e implantar parte de la actividad en suelo no urbanizable.

El gran parque fotovoltaico, ideado con una potencia de 42,6 megavatios bajo la denominación "Montesa III", ha seguido el mismo camino que los otros dos que el grupo emprearial Premier impulsó en esta última localidad de la Costera tras la fuerte oposición vecinal y de los ayuntamientos de la zona.

La última propuesta declinada iba acompañada de una línea de evacuación eléctrica de 6,5 kilómetros de longitud con 20 torres de alta tensión que debía atravesar la Serra Grossa, un espacio conformado por importantes áreas de hábitats de interés comunitario. El tendido hubiera afectado a tres cauces y barrancos, cruzando el río Canyoles hasta verter la energía generada por la planta en la subestación de Montesa, propiedad de Red Eléctrica de España.

El proyecto se topó desde el primer momento con los reparos del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la entonces Dirección General de Política Territorial y Paisaje, que en 2022 informó en contra de la actuación porque no cumplía con la normativa de aplicación en el emplazamiento en cuestión y no garantizaba "los valores ambientales, culturales y paisajísticos del territorio". Además, parte de la planta se situaba sobre suelo no urbanizable de especial protección y todos sus bloques se diseñaban a menos de 500 metros de recursos paisajísticos de primer orden, sin que fuera viable introducir modificaciones.

Caducado el acceso a la red eléctrica

El dictamen definitivo de denegación de la planta, en cualquier caso, llega después de que la propia promotora comunicara en junio de 2023 a la Generalitat su decisión de no continuar con el procedimiento de tramitación y solicitara la cancelación de la garantía depositada "ya que no se da ninguno de los supuestos previstos en la normativa para su ejecución".

El 6 de julio, por otra parte, la sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desestimó la reclamación interpuesta por Premier para que se le reconociera el derecho de acceso de la instalación fotovoltaica Montesa III a la red de transporte de energía eléctrica después de que Red Eléctrica declarara caducado el permiso inicialmente otorgado para tales efectos.

El proyecto de la planta solar desencadenó una fuerte contestación vecinal en Aielo de Malferit por sus posibles afecciones al emblemático paraje del Pi de Cairent. La corriente de rechazo suscitada recopiló cerca de un millar de alegaciones en contra de la propuesta, mientras que el ayuntamiento emprendió cambios normativos a nivel urbanístico para intentar blindar el enclave natural.

El de Aielo es el segundo parque fotovoltaico que entierra el Consell en la Vall d'Albaida después de denegar la autorización a VF Renovables, 30, SL para invertir 550.000 euros y ampliar con 2.000 paneles un macroparque abierto en Alfarrasí en 2013. De momento, estos son los únicos dos proyectos sobre los que se ha pronunciado formalmente la administración autonómica de los 19 cuyos permisos se han tramitado en la comarca en los últimos años.