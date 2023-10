El Familycash Xàtiva voleibol venció por 3-0 contra el Futbol Club Barcelona (25-23, 25-20, 25-23) en un partido disputado el pasado sábado en el Pabellón de Voleibol de Xàtiva, correspondiente a la primera jornada de la superliga2 masculina. Los pupilos de Daniel Mata y Claudio Fantin sorprendieron al Barcelona en un auténtico partidazo con finales de set de infarto y repleto de jugadas de gran calidad por parte de ambos conjuntos.

Saltaba la sorpresa en la cancha setabense para disfrute del público, que llenaba totalmente el pabellón. Los catalanes no lograron puntuar a pesar de luchar lo indecible, en una gran tarde del Xàtiva, con brillante actuación de todo el conjunto, contra un complicadísimo rival. En el primer set los locales tomaron la iniciativa y marcaron unas diferencias en el marcador de la mano de Daniel Mata, lo que les permitió jugar con relativa comodidad (11-6). Los del Barcelona tuvieron que arriesgar lo indecible, y fruto de la calidad que tienen sus jugadores, dirigidos por el Seleccionador nacional de menores: Fredinson Mosquera, lograron empatar (17-17). El parcial se tornaba incierto, se peleaban todos los puntos como si fuera el último. Con 22-20 los visitantes solicitaron el segundo tiempo muerto, y lograron contener al rival. Con 24-23, fueron los técnicos de Xàtiva los que pedían el tiempo muerto. Hubo momentos de gran emoción la cancha, con una jugada larga, hasta que un gran pase de Alejandro Huerta, que tuvo una gran actuación, y un remate arriesgado de Guillem García, lograron cerrar por 25-23. En la segunda manga, los catalanes tuvieron que recomponerse del mazazo y tardaron en reaccionar, lo que fue claramente aprovechado por los de Xàtiva que marcaron diferencias importantes, desarrollando un juego rápido y sin errores (20-13). El FC Barcelona recortaba diferencias con buenas defensas y ataques imparables (23-19), pero los locales contaban con un importante colchón de puntos, que les permitió anotarse el segundo set, y adelantarse por 2-0. El tercer set se tornaba decisivo, los setabenses creyeron en la sorpresa, y tomaron inicialmente la iniciativa (13-11), sin embargo, fueron los del Barcelona los que le daban la vuelta al marcador, sacando a relucir todo su potencial en ataque (15-17), y provocando el tiempo muerto del Xàtiva. Con 19-22, los visitantes parecía que tenían el parcial controlado y encarrilado, pero el sábado fue una de las tardes mágicas de los de Xàtiva, que en un derroche de pundonor y apoyados por el público, lograban darle la vuelta al marcador (23-22). El final fue apoteósico, no cabía mayor emoción, los dos conjuntos luchando lo indecible, el Barcelona arriesgando al máximo, pero los de Xàtiva lograron cerrar el set y el partido por 25-23. Destacar por el Xàtiva la gran actuación de Guillem García (16), Rubén Martínez (16) y Borja Reyes. Por el conjunto visitante destacamos a Diego Kunda (23 puntos) y Douglas Stringari (13).

Formaron por el Xàtiva: Daniel Mata, Guillem García, Rubén Martínez, Borja Reyes, Nadir Neme, Víctor Micó, Alejandro Huerta, Álvaro Gómez, Matías Romero, Sergio Peñalver, Francisco Ferrer, Pol Benlliure, y los debutantes: Nicolas Herencia y Josep Ribera. Próxima Jornada los de Xàtiva viajarán a Ibiza para enfrentarse al IBIZA Voley el próximo sábado 14 de octubre a las 19:00 horas.

Derrota de las chicas

El Ahora vóley Xàtiva regresaron sin puntuar de Las Palmas de Gran Canaria al ceder por 3-1 (25-19, 20-25, 25-22, 25-16) contra el CV Guia. Dura derrota de las setabenses que lograron tener la iniciativa en los tres primeros sets, pero no pudieron mantenerla ni en el primero, ni en el tercero. Las de Quique Mateu lograron sin embargo anotarse el segundo set con claridad, ante un conjunto canario recién ascendido, pero con la mayoría del equipo fichado para consolidarse en la superliga2, que fueron de menos a más. Las de Xàtiva consiguieron una gran ventaja en el primer set (6-10), las locales no conseguían desplegar su juego. Sin embargo, una serie de errores no forzados del Ahora Voley Xàtiva acabaron con la ventaja. Las canarias se pusieron por delante 15-13, obligando a consumir al técnico setabense los dos tiempos muertos para intentar revertir la situación. Las locales cogieron una ventaja que les permitió jugar con comodidad (25-19).

Las de Xàtiva buscaron la igualdad en el partido y consiguieron dominar el segundo set de principio a fin, desplegando todo su potencial atacante y cometiendo pocos errores. Contaron con un importante colchón de puntos que les permitió jugar con relativa comodidad (25-20). De nuevo en el tercer set las de Xàtiva tuvieron la oportunidad de adelantarse en el marcador. Con 14-17 a su favor provocaron el tiempo muerto local, en un parcial que sería el más disputado del partido. De forma incomprensible cedieron el mando del set a las canarias, que lograban empatar (18-18). Los nervios y la precipitación afloraron en las visitantes al perder la ventaja, y una serie de errores no forzados llevaron el marcador al 23-21. En un final emocionante las de Xàtiva arriesgaron (23-22), pero pequeños detalles decantaron el marcador hacia las canarias por 25-22. El cuarto set fue dominado claramente por el Guia, que consiguieron una ventaja importante (10-6), las de Xàtiva intentaron reaccionar con todos los medios disponibles, sin perderle la cara al partido, pero se encontraron con un rival muy inspirado en defensa y ataque, que lograba cerrar el partido y conseguir los tres puntos en juego. Máximas anotadoras: por el CV Guia, Juliana Ocaña (20) y Fatou Diop (16). Por el Xativa: Rocío Dengl (17), Laura Navarro (14), Patricia Calabuig (14) y Laura Mascarell (10).

Jugaron por las de Xàtiva: Cristina Briggs, Andrea Martínez, Laura Navarro, Melany Richardi, Patricia Calabuig, Rocio Dengl, Lucia Ferri, Sandra Martínez, Vesy Gueorguieva, Laura Mascarell, Taina Ferrer, y Maia Tomas.

Próxima jornada sábado 14 de octubre debutan en Xàtiva contra el CV Madrid Chamberí a las 19:15 horas, en lo que será un bonito y disputado partido.