Segunda derrota consecutiva del Olímpic, cuarto partido consecutivo sin ganar y segundo partido consecutivo en el que no se aprovecha un penalti a favor. La consecuencia: décimo segundo en la clasificación, únicamente cinco puntos, a 5 puntos del tercero, el Callosa, a siete del líder, el Eldense B, y a cuatro de colista, el Thader. Y esos números, pese a un buen juego, una buena predisposición y siendo mejor que el rival en muchos momentos de los cinco partidos disputados. El pasado sábado en el Camilo Cano, ante La Nucia B, el Olímpic vivió lo ya vivido en partidos anteriores (1-0).

El entrenador setabense, Marcos Camacho, ha simplificado el resumen con una frase: “más de lo mismo”. Se ha referido Camacho a que de nuevo, al equipo le costó adaptarse al terreno de juego, pequeño y de césped artificial. Un error del marcaje facilitó el gol rival y desde entonces el Olímpic fue mejor que La Nucia, sobre todo en la segunda parte, donde fueron cayendo ocasiones a cargo de Mauro Melo y Gio, “pero seguimos sin acierto cara a gol”. Pero en el minuto 89 llegó un penalti claro a Gio, y que, después de una tangana, Mauro Melo no pudo transformar en gol. No abandonó el equipo de Xàtiva su presión con un gran esfuerzo físico pero el gol no llegó.

“Una semana más, el equipo llega, llega y llega, pero en cinco partidos hemos marcado tres goles. Pero estaría preocupado si no creáramos ocasiones. No digo que todo sea mala suerte. Esto tiene que cambiar sí o sí, si vemos los cinco partidos, ninguno ha sido superior salvo en algunos momentos el Benidorm. No es merecedor de los resultados. El mejor jugador siempre es el portero rival”, ha explicado Camacho, quien añade que “no se puede hacer más para ganar un partido. Toca trabajar y mejorar la finalización”, ha dicho.

Esta semana no hay jornada de liga y se disputará una nueva eliminatoria de la Copa Comunitat Valenciana en la que todavía no participa el Olímpic. El club setabense está intentando cerrar un partido el próximo fin de semana en la Murta para no perder el ritmo de la competición.

L’Olleria CF también cayó derrotado, 2-0 en su visita al Crevillent. Los de José Jaime Alemany aguantaron bien la primera parte, que finalizó sin goles, pero en la segunda, los locales salieron enchufados y en el minuto 65 Galvez adelantaba a los alicantinos. L’Olleria buscó el empate, sin fortuna, y en el último minuto del partido el Crevillent sentenciaba con el segundo, obra de Hamza. La derrota, la tercera consecutiva, hunde más en la clasificación a los de la Vall d’Albaida, que son terceros por la cola, con tres puntos.