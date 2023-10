Larga vida al voleibol de Xàtiva

Me ha sorprendido. En un miércoles, víspera de fiesta, el Ayuntamiento de Xàtiva comunica que, de acuerdo con la Coordinadora de Asociaciones Deportivas, el hasta ahora «desdoblamiento» del Francisco Ballester tendrá un nombre propio, diferenciador, el de Pilar Larriba Sala.

No es el momento y, conscientemente, dejo atrás el retraso acumulado en esta actuación, y como se está salvando ese retraso. No es el momento.

Es el momento de recordar, con este anuncio, a Pilar y al voleibol setabense. Por un vez, ser mayor tiene sus ventajas, y con este anuncio he recordado la historia de voleibol setabense. He visto a Pilar Larriba jugar, y ya siendo mayor y consciente de lo que suponían sus logros y los del club. Muchos años han pasado ya y me ha venido también a la mente lo que es el voleibol en Xàtiva. Lo que es a día de hoy. Hablar de voleibol en España es hablar de Xàtiva. Seguramente no será así, pero me atrevo a escribir que no hay otra ciudad de nuestro tamaño con tantas licencias y con tantos equipos. El sábado se ganó al FC Barcelona, y con la filosofía de cantera, esa que queremos para otros deportes, y no con el apoyo económico de una empresa que deja siempre el club pendiente de su apoyo o no, sino buscando dinero «hasta debajo de las piedras».

El voleibol setabense tiene larga vida y a veces nos olvidamos un poco de él, o no valoramos lo que han hecho y están haciendo, o no bajamos a ver sus encuentros, o lo consideramos deporte menor. Lo de Pilar Larriba ayudará a recordarlo y a valorarlo.

Es seguro que hay otros nombres destacados en nuestro deporte local, pero el de Pilar me parece perfecto. Compartirá espacio con un futbolista, Francisco Ballester. Fútbol y voleibol, ¡pinta bien!