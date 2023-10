Vallada celebrará el próximo sábado 21 de octubre la Fira Agroalimentària, que contará con los mejores productos artesanos. El evento, que llenará de ambiente la Plaça Major y las calles adyacentes, se complementará con actuaciones de música en directo.

Un año más, Vallada celebra su feria de otoño, la Fira Agroalimentària, que desde las 10 horas hasta la noche, llenará de actividades la localidad de la Costera, y deleitará a los asistentes con “el mejor ambiente festivo rodeados de naturaleza, a los pies de la Serra Grossa”, destacan desde el ayuntamiento, organizadores del evento.

La programación de la feria comenzará a las 10 horas, con la apertura de los puestos instalados. A las 11:30 horas tendrá lugar la inauguración oficial y una hora después se llevará a cabo una degustación de caviar vegetal en la parada l’Ombria Gourmet. También a las 12:30 horas comenzarán las actuaciones musicales con The power of the 80’s, en el escenario de la Plaça Major. Entre las 15 y las 17 horas habrá música en directo y tardeo con Banjo; y después actuará la Xaranga UPM. La comisión de festeros organizará un bingo entre las 18:30 y las 19:30 horas y tras ello comenzará un espectáculo de malabares y fuego. A las 20 horas será el turno de un Dj en el escenario de la plaza, hasta las 22 horas, cuando se iniciará la actuación del Grup Pop Discovery.

La Fira Agroalimentària de Vallada también contará con actividades para los más pequeños, con talleres infantiles y una granja itinerante, entre las 10 y las 19 horas. Otro atractivo para niños y niñas será el parque multiaventura, con hinchables y castillos, que estará instalado entre las 11 y las 14 horas por la mañana, y las 16 y las 19 horas por la tarde.

La alcaldesa de Vallada, Maria José Tortosa, ha invitado a los vecinos de Vallada, de la Costera y de otras comarcas a visitar la localidad este sábado para “disfrutar en familia y amigos de una jornada llena de productos artesanos, música en directo y el mejor ambiente festivo”.