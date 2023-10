El pasado 14 de octubre el ciclista amateur Miguel Ángel Granero Navarro completó el puerto conocido como «Roque de los muchachos» en la isla de la Palma. Esta ascensión fue la última del Reto CIMA (Certificado Ibérico de Montañas Ascendidas), centrado en superar un total de 640 puertos enclavados en la Península Ibérica. Granero, natural de Enguera, es el quinto ciclista que ha podido realizar este reto deportivo creado en 2007. La hazaña le ha llevado once años, ya que comenzó en 2012 con una ascensión al Garbí.

El reto CIMO consiste en ascender 640 puertos distribuidos por toda la Península Ibérica (España, Andorra, Portugal, Gibraltar, Ceuta y las Islas Canarias, Baleares, Madeira y Azores) y hasta la fecha solo cuatro ciclistas lo habían completado. En un primer momento se identificaron un total de 660 puertos en estas zonas geográficas, pero veinte de ellos fueron eliminados por sus negativas condiciones, como un asfalto en mal estado.

El deportista nacido en Enguera trabaja como administrativo en una empresa de València —también vive en la capital provincial— y ha ido tachando puertos de la lista durante viajes realizados en sus periodos de vacaciones: «Es un reto muy bonito e ilusionante, gracias a esta aventura he viajado mucho, he conocido sitios que seguramente no se me habría ocurrido visitar. Hay puertos que no tienen mucha fama en el mundillo ciclista, pero tienen entornos muy espectaculares».

El ciclista de la Canal de Navarrés atendió ayer a Levante-EMV y comentó que empezó en el deporte de las dos ruedas bastante tarde: «Siempre me ha gustado el ciclismo, sobre todo desde mediados de los 80 cuando se empezó a dar visibilidad la vuelta a España, cuando comenzaron las retransmisiones de las etapas. Yo jugaba al baloncesto, mido casi 1,90 y pesaba cien kilos. Era grandote para las bicis de entonces. Sin embargo, bajé de peso, empecé a rodar con los nuevos desarrollas y me enganché a la bici. Descubrí un mundo que me apasionaba». Granero también describió sus sensaciones al completar cada puerto: «Llegar arriba es una gran satisfacción de llegar. Ves el entorno, al ir sin motor y no hacer ruido te puedes encontrar con muchos animales que huirían al oír un coche. Es todo muy diferente. Eres tú el que te mimetizas con el sitio, te das cuenta de que el elemento extraño eres tú».

Y muchas de sus rutas las ha completado solo: «Me he ido solo a Madeira o a las Azores, por poner dos ejemplos. Tengo grupetes de amigos, pero no una peña ciclista. Quizás soy algo polémico, pero creo que aquí en València hay mucha afición por el ciclismo, por salir en grupo, pero si quitaras el ‘esmorzaret’ y el ‘creamet’ muchos se lo dejarían».

Chanajiga, Pico del Areiro

Consultado por cuales han sido los puertos más duros en toda la experiencia, citó el de Chanajiga en Canarias o el Pico de Areiro en las Azores: «Hay subidas muy duras, muy exigentes, con desniveles muy marcados en varios kilómetros». Cuestionado sobre si alguien participante en el reto podría apuntarse subidas sin completarlas, Granero declaró que era algo que no tenía sentido:«Yo soy el quinto que lo completa en 16 años. Estoy en contacto con la gente que lo gestiona todo. Es un reto que no es competitivo, no están en una clasificación, no tienes rivales. Es algo personal. Si alguien se apuntara una subida sin completarla sería un error, ya que se perdería toda la experiencia».

El ciclista, de 52 años de edad, calculó ayer que se habrá gastado entre 15.000 y 18.000 euros en su aventura: «Soy un culo de mal asiento, nunca he tenido patrocinador ni lo he buscado, no quería a nadie que me obligara a algún compromiso. Lo he hecho porque me apetece. Gracias a Dios, dispongo de cierta solvencia económica». Preguntado por el siguiente reto, Granero comentó que va a seguir subiéndose a la bici: «Me ha dado tanto este reto que solamente uso la palabra completado, no digo que lo he superado. Igual vuelvo a algunos de los puertos y los subo por otra vertiente, pero con la exigencia de no tener que subirlo sí o sí. Tendré que planificar nuevos viajes».

«Al final del último puerto me emocioné, me puse a llorar. Han sido once años, un reto muy largo. Ha sido duro, pero muy gratificante», apostilló.