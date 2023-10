Pocos hechos, muchas opiniones

Hechos no, opiniones muchas. Hechos no porque, oficialmente, no ha habido comunicado (al menos hasta el momento de escribir esta columna). Así que me gustaría pensar que el pago de las nóminas está garantizado en el Olímpic y que hay dinero suficiente para gastos ordinarios, que se está cumpliendo con los compromisos de la última asamblea y que vamos por el camino del ascenso. Si así es, entiendo que nos tenemos que centrar únicamente en lo deportivo, en conseguir marcar y sumar la segunda victoria de la temporada ante el Tavernes este domingo.

Pero no es así. El anuncio de una próxima asamblea de socios para dar a conocer la «situación» del club ha generado una cascada de opiniones. El concepto más utilizado ha sido el de junta gestora, término en el que subyace el anhelo general de un Olímpic sin injerencias externas, local, con gente de Xàtiva, autónomo e independiente, modesto en su inicio pero con ganas de crecer, valenciano. Como me dijo un aficionado resumiendo el asunto: «si el Tavernes lo es por qué no puede serlo el Olímpic». Me uno al anhelo, pero la realidad es la que es y mucho me temo que las deudas contraídas, el precio de la plantilla, la categoría, la pérdida de masa social a la que se ha unido la desconexión de muchos por la intervención de unos malos gestores en una etapa, de Sudeva después y ahora de un noruego, complican mucho la situación. Tal vez es un pensamiento romántico, utópico, pero tal vez es la única forma de empezar a salir de este bucle: unión. No es mío el pensamiento, es de Marcos Prieto. A lo mejor vale la pena intentarlo.