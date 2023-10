Las críticas del PSPV a raíz de la exclusión de 8 ayuntamientos de la Vall d’Albaida de las ayudas otorgadas por la diputación a los municipios adheridos a la red contra la violencia de género han motivado una respuesta del área provincial de Igualdad. Desde el departamento que gestiona la vicepresidenta Natàlia Enguix precisan que las ayudas se conceden «siguiendo los criterios meramente técnicos aplicados por la comisión de valoración», que no han cambiado respecto a la anterior legislatura. Las mismas fuentes subrayan que en 2022 quedaron excluidas de la convocatoria un total de 40 corporaciones locales (22 más que este año) por no cumplir los requisitos estipulados o no alcanzar la puntuación mínima prevista en la convocatoria, de las cuales 11 eran de la Vall d’Albaida, es decir, se quedaron sin subvención tres entidades más que este año, algunas de las cuales repiten en la lista negra. En 2022 fueron admitidas 92 solicitudes por las145 de la última convocatoria.