Altas, bajas e incertidumbre en el Olímpic para recibir al Tavernes este domingo (17 horas Campo Murta). Ha habido movimientos en la plantilla. Se ha llegado a un acuerdo con el portero Fran, que ha dejado el club de Xàtiva, guardameta con sueldo elevado y que no había tenido minutos hasta ahora. Y se han incorporado el portero setabense Rubén, procedente de l’Olleria, y Miranda, de l’Alcúdia. Por problemas físicos, este domingo serán baja Alberto Bernabéu, con problemas musculares en recto con un edema y para evitar una posible rotura, y Jean Carlo, quien aunque entraba con el grupo todavía no tiene el alta médica. El club espera que la tenga el próximo miércoles y así contar con él para el siguiente partido.

El entrenador, Marcos Camacho, ha reconocido en la previa del partido, que la situación “a nivel institucional no es la mejor manera de afrontar la competición. Nadie vivimos de esto pero pasan los días y no vemos la luz. Menos mal que el presidente, Marcos López, está con nosotros, trabajando mucho, pero está solo”. La plantilla y cuerpo técnico solo ha percibido de momento una nómina y pese a los muchos mensajes enviados no ha habido respuesta de la cabeza visible del grupo inversor, Rune Hoem. Camacho ha informado de la llegada a Xàtiva, la próxima semana, de representantes de dicho grupo inversor. Una visita que debe servir para aclarar, al menos, la situación económica.

Todo apunta a que la convocatoria de asamblea extraordinaria para explicar la situación del club propuesta por el presidente continúa adelante. Se trabaja en un plan B, el primero sería la dimisión de Marcos López, que permita al Olímpic seguir compitiendo en condiciones dignas, un plan que pasa por ciertos cambios en una plantilla que, necesariamente, debería abaratarse.

Respecto al partido de este domingo, el técnico espera “ser capaz de finalizar las jugadas”. Si hay un penalti “espero que los jugadores decidan. Yo tengo claro que mi lanzador es Rueda”. Sobre el rival, ha advertido de que es un equipo que no ha cambiado su base en los últimos años, jugadores conocidos, “a nivel defensivo es fuerte con sus dos centrales, y arriba son rápidos y altos. Habrá que estar atentos a las transiciones y a las jugadas a balón parado”. Camacho ha agradecido el apoyo recibido en los dos partidos jugados en la Murta.

L’Olleria CF también juega en casa esta jornada. Este domingo recibe al Hércules B en un partido con horario matutino (11:30 horas). Los de la Vall d’Albaida necesitan con urgencia una victoria que los aleje de las últimas posiciones que ocupan ahora, son terceros por la cola con solo 3 puntos. Enfrente tendrá a un filial herculano en mejor situación, es séptimo con 8 puntos, aunque vienen de perder contra el Redován en casa y buscarán un triunfo para resarcirse del mal resultado. Los de José Jaime Alemany suman una victoria, en la segunda jornada, y cuatro derrotas, las tres últimas seguidas, por lo que le urge ganar para inyectar moral y puntos al equipo.