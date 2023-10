Ocurrió el pasado viernes 29 de septiembre, sobre las once de la noche. Un conjunto de 19 viajeros que quería viajar en tren desde Xàtiva a l’Alcúdia de Crespins en el último enlace de la noche se quedó varado en la estación setabense. Entre ellos se encontraban un grupo de menores. Según denuncia una de sus madres, el vigilante de seguridad que trabajaba en ese turno entró en el vagón que tenía que salir hacia la otra población les dijo que el enlace estaba cancelado por una avería y que había taxis esperando como medio de transporte alternativo: «Sin embargo, salieron de la estación y no había vehículos. Entonces, les comentaron que los taxis venían de València y que tenían que esperar fuera. No les dejaron ni entrar al baño desde ese momento», expone Sonia Moreno Julve, que ha presentado la pertinente queja a la empresa pública.

«El tren tenía que salir a las once y tres de la noche. Y mi hija y sus amigas ya tenían su billete. Me han contado que el de seguridad iba como patrullando, como vigilándolas. No parece una actuación normal. Hablamos de unas menores que habían pagado su ticket y a las que les dijeron que iban a subir en taxi sin consultarlo con los padres. No parece lo más correcto. Mi hija me llamó y fui a por ella con el coche. También había más gente que había hecho lo mismo. Me llevé a cuatro de las niñas», declaro ayer la madre indignada tras ponerse en contacto con este diario para denunciar lo ocurrido.

La afectada expuso que desde lo ocurrido ha hablado dos veces con el encargado de la estación de Xàtiva: «En la primera cita me dio la impresión de que me daba la razón, pero en el segundo encuentro vino con unos papeles, explicando que habían seguido el protocolo. ¿Esta gente sabe lo inconsciente que se puede ser siendo joven?. Mi hija y sus amigas pagaron su ticket y no llegaron a su destino. Y encima tenían que esperar a los taxis fuera de la estación. Ni siquiera se han disculpado por su forma de actuar».

«Creo que el tren sí salió en dirección hacia València, no se quedó allí, por lo tanto me parece que se inventaron la avería. Sea como fuere no es normal que un grupo de viajeros tenga que esperar una hora un sábado por la noche porque los taxis lleguen desde València», apostilló la denunciante.

Estudiar lo ocurrido

Fuentes de Renfe confirmaron ayer que se registró una avería en la infraestructura que hacía inviable el traslado hasta l’Alcúdia de Crespins:«Se contrató un plan alternativo con cinco taxis, que iban a tardar entre 45 y 60 minutos. Al final solamente fueron usados por tres de los viajeros». A su vez, confirmaron que «en ningún momento la estación estuvo cerrada» y que han recibido la reclamación de la madre de una de las jóvenes:«Estudiaremos lo que ocurrió en ese momento, que es lo que siempre se hace en este tipo de casos. Garantizamos la movilidad de los viajeros siguiendo el protocolo, pero cuando recibimos una queja siempre se analiza lo que pudo haber pasado», finalizaron.