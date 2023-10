Es uno de los grandes atractivos de la edición 2023 de la feria Funermostra, que esta semana se está celebrado en Feria Valencia. Muchos son los visitantes que no dudan a la hora de acercarse al «drakkar» que la empresa setabense Arcae ha llevado a la cita. Construido en madera, este tipo de barco funerario era utilizado por los vikingos en sus ritos. Al menos, eso es lo que ha quedado en el imaginario colectivo. Y la empresa radicada en Xàtiva ha apostado por la figura como su gran reclamo de este año.

Vicente Hervás, empleado de Arcae, ha sido el encargado del proyecto. El espectador se encuentra con el típico barco de madera y base ovalada, con una talla de dragón en la parte delantera, que descansa sobre una base. En el mástil de la pieza se encuentra una gran bandera de rayas blancas y azules: «Lo he hecho todo de cabeza, no hay ningún plano. Tenía una idea en mente y fui montando las piezas, se fue configurando el conjunto. Vi la serie ‘Vikingos’ y me basé en los barcos que salen», explicó ayer Hervás.

Dimensiones

Las dimensiones aproximadas del barco son diez metros de largo por tres de ancho, alcanzando una altura de unos ocho metros si se cuenta desde la pieza de debajo al mástil.

Toda la composición está fabricada en madera. Hervás confirmó que fue un encargo de sus jefes: «He sido carpintero toda mi vida, podría decirse que soy de la vieja escuela. Mi jefe me comentó el proyecto y la verdad es que me llamó mucho la atención. Lo he vivido como un reto, nunca había fabricado nada semejante». La construcción del «drakkar» se ha fraguado durante un período de cuatro meses y medio:«Todo lo hemos hecho en instalaciones de la empresa, menos la talla que la ha hecho un experto. He tenido fases en las que he necesitado ayuda, como la colocación del mástil y los remos».

«El ‘drakkar’ es el proyecto más laborioso con el que me he enfrentado. La verdad es que culminarlo y ver el resultado me ha llenado de satisfacción. La verdad es que sí está llamando mucho la atención, la gente se acerca mucho a verlo», apostilló Hervás.

El tallista Xavi Soro es el responsable de la cabeza de dragón que descansa en la proa del barco. Consultado por este diario, explicó que también fue un encargo de la empresa:«Me buscaron porque me dedico a la madera. Me facilitaron los materiales y también me basé en unas imágenes de la serie ‘Vikingos’. El trabajo duró una semana entera».

Soro dispone de taller propio en la capital de la Costera: «Hago escultura en piedra, en mármol, en bronce... este ha sido un encargo más. Aunque, la verdad es que se ha tratado de algo diferente. Es el primer trabajo que hago con temática de este época y creo que es un tipo de talla bastante más rústica, más inacabada y menos figurativa», indicó.