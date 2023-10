El alcalde del quinto municipio menos poblado de la Costera asumió el lunes las riendas de la entidad que agrupa a 18 ayuntamientos en una votación por unanimidad a los 4 meses de iniciar su tercera legislatura al frente del consistorio de Cerdà. Uno de sus retos pasa por que el trabajo de la Mancomunitat tenga más visibilidad entre la ciudadanía.

De alcalde de Cerdà a presidente de la Mancomunitat. ¿Cómo encara su nueva responsabilidad?

Es un nuevo reto, un trabajo novedoso e ilusionante por todo lo que podemos llegar a hacer en común por los habitantes de la Costera. Los políticos tenemos que estar motivados, cuando dejas de estarlo pierdes la visión de hacer cosas innovadoras y trabajar por el pueblo.

¿Qué puede aportar a la entidad comarcal?

Puedo aportar una visión diferente, tanto por mi formación en Administración y Dirección de Empresas, como por los lugares en los que he trabajado, mis años como alcalde y mi edad. El perfil de cada persona que ha ocupado la presidencia ha sido distinto. Por mi forma de ser y mi carácter de diálogo quiero trabajar sin mirar colores políticos, a partir de ahí propondremos una serie de cambios, no porque antes se estuviera haciendo mal, sino porque cada época y tiempo es diferente.

¿Cuáles son los ejes que considera más prioritarios?

Hay muchas líneas que debemos acabar o continuar y otras que tenemos que abrir. Uno de los retos principales es llegar a los municipios más pequeños, que por los motivos que fuera no acababan de visualizarse tanto en la Mancomunitat. Otro objetivo es hacer que esta Mancomunitat sea valorada como realmente se merece: mucha gente no sabe qué hace la Mancomunitat, pero si lo supiera se aprovecharían mucho más de los servicios tan importantes que presta.

¿Cuándo volverá a integrarse Canals en la Mancomunitat?

Esa es otra prioridad. Vamos a hacer todo lo posible para que Canals esté en la Mancomunitat: es el segundo municipio más grande de la comarca en habitantes y tanto por su cultura como su capacidad y potencial no cabe otra posibilidad. Espero que no se alargue demasiado, lo primero es el «sí quiero» de Canals: lo tienen que tener claro y decidir y a partir de ahí seguir el procedimiento para que se culmine. Ya me he puesto en contacto con el alcalde y están dispuestos a que se haga realidad su entrada.

El cambio de modelo en la recogida comarcal de la basura y los envases es otro asunto pendiente.

Están pendientes de adjudicarse los contratos, los procedimientos se habían quedado algo estancados, pero vamos a ponerlos en marcha cuanto antes. Lo mismo pasa con la Relación de Puestos deTrabajo; se tienen que sacar cuanto antes mejor porque de eso depende tanto el personal como la gente de los municipios y la salud de todos.

La ley obliga a cumplir unos objetivos de reciclaje. ¿Cuándo se materializará el nuevo plan y la recogida «puerta a puerta»?

Hay que ver cómo lo enfocamos, porque es un proyecto común que aprobamos todos los municipios por unanimidad. Tenemos muy clara esa visión de conciencia, no solo porque hay que cumplir los objetivos, sino porque todos los alcaldes tenemos muy claro que hay que reducir lo que estamos tirando.

Su nombramiento fue por unanimidad, cosa extraña en los tiempos que corren. ¿Será un espejismo o va a ser la tónica en la entidad?

Sin ninguna duda, quiero contar con todos, no todos podemos estar en todos los sitios con la misma representatividad, pero todos lo que quieran trabajar van a tener su lugar. La Mancomunitat es la unión de municipios y alcaldes y alcaldesas.

¿Cómo será la composición de la junta de gobierno?

Todavía tenemos que valorarlo. Lo primero que he hecho ha sido entrevistarme con el personal y conocerlos a todos. A partir de ahí decidiremos la composición y veremos cómo quedan los departamentos.

¿Hay margen para ampliar la cartera comarcal de servicios?

Se puede aumentar sin ninguna duda, en breve mantendremos una segunda ronda con todos los alcaldes y alcaldesas para que compartan las necesidades de cada municipio y así poder llegar a cada pueblo. Seguro que surgen necesidades comunes que no estaban en la Mancomunitat y que se podrán hacer. Seguro que ampliamos la oferta de servicios.

La Mancomunitat puede jugar un papel importante en la promoción turística de los municipios. ¿Piensa reforzar esa línea?

Hay que darle una vuelta al área de Turismo y acabar de potenciarla, se han hecho cosas pero no hemos terminado de exprimir el turismo. En la reunión del jueves con el personal cada uno me aportó lo que considera que se puede mejorar y podemos mejorar mucho lo que se puede hacer para potenciar el turismo. No es algo nuevo, de aquí a 4 años seguro que se mejora lo que hacemos nosotros.

¿Ser alcalde de un pueblo pequeño le da una perspectiva diferente para gestionar?

Una de las bases de la Mancomunitat es crear sinergías entre municipios, pero también ayudar a quienes mas lo necesitan. Los pueblos pequeños están más indefensos, ser de un pueblo pequeño hace que se gestione de forma diferente pero hay que llegar a todos, tanto a los grandes como los pequeños.Las necesidades no son las mismas.

¿Qué le diría a la gente que quizás no tiene un conocimiento preciso de lo que es o para qué sirve la Mancomunitat?

Más que decirles nada me gustaría demostrar a la g ente que todos lo pueblos tenemos mucho potencial unidos y que por eso existe esta mancomunidad, que ofrece muchos servicios y los ofrece muy bien, como lo demuestran quienes los utilizan. Les diría que vengan y pregunten al personal de la Mancomunitat si les pueden ayudar en algo, porque por lo menos seguro que podrán orientarles.